Volkswagen выпустит 30 новых кроссоверов

Немцы рассказали, что уже начали реализовывать глобальную стратегию по увеличению модельного ряда кроссоверов: к 2025 году бренд будет предлагать не менее тридцати таких моделей. Объем их продаж к этому времени должен занять приблизительно 50% от общего сбыта автомобилей марки. Самые значимые рынки для VW — Китай, а также Северная и Южная Америка.

В подтверждении своих намерений Volkswagen уже представил компактный T-Cross. Одновременно автомобиль дебютировал сразу в трех точках земного шара: европейская премьера прошла в Амстердаме, китайцы увидели машину на презентации в Шанхае, а для Южной Америки авто показали в Сан-Паулу.

Стоит напомнить, что Volkswagen T-Cross построен на одной «тележке» с Polo. Габаритная длина авто достигает 4,11 м при колесной базе в 2,56 м. Новинка получила три бензиновых мотора (95, 115, 150 л. с.) и один 95-сильный дизель. Сборка будет налажена там же, где сейчас производится ее соплатформенник: на испанском заводе в провинции Наварра.