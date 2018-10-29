На секундочку: Mitsubishi показала обновленный L200 на видео

Mitsubishi Triton, который на российском рынке представлен под именем L200, дебютирует девятого ноября в Таиланде, где и будет запущен в производство. Судя по мимолетным кадрам, художники полностью пересмотрели дизайн автомобиля. «Японец» получил внешность в одном стиле с концептом Mitsubishi XM, представленном два года назад. Например, похожие черты получил набирающий популярность кроссовер Eclipse Cross.

Салон после фейслифтинга может похвастать более качественными материалами отделки, усовершенствованной эргономикой и новым опционом.