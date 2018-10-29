На секундочку: Mitsubishi показала обновленный L200 на видео

Когда до премьеры обновленного Mitsubishi L200 остались считанные дни, бренд решил подогреть интерес публики еще одним тизером. На этот раз в Сети появился видеоролик, в котором правда, пикап появляется в кадре буквально на секунду, да и то фрагментами.
Mitsubishi Triton, который на российском рынке представлен под именем L200, дебютирует девятого ноября в Таиланде, где и будет запущен в производство. Судя по мимолетным кадрам, художники полностью пересмотрели дизайн автомобиля. «Японец» получил внешность в одном стиле с концептом Mitsubishi XM, представленном два года назад. Например, похожие черты получил набирающий популярность кроссовер Eclipse Cross.
Салон после фейслифтинга может похвастать более качественными материалами отделки, усовершенствованной эргономикой и новым опционом.
А под капотом модели никаких изменений не предвидится. Скорее всего, авто оставят прежние моторы. В России L200 предложен с 2,4-литровым дизелем в двух вариантах форсировки — 154 и 181 л. с. Оба мотора могут работать в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с пятидиапазонной автоматичекой коробкой передач.
Какие ценники ждут новинку, пока держится в секрете. У нас прайс на машину в дорестайлинговом варианте стартует от 1 809 000 рублей.