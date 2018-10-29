Стрит-флеш: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

С тех пор, как Масааки Имаи описал в своей библии японского бизнеса принцип «кайдзена» — постоянного и непрекращающегося ни на минуту процесса улучшения и доработок — товары из Страны восходящего солнца исправно доказывают его правоту.

Первые четыре строчки Consumer Reports, рейтинга Союза потребителей США, занимают японские автомобильные бренды; EuroNCAP стабильно подтверждает безопасность японских машин, а российский рынок «за хребтом», кажется, до сих пор не узнал о существовании автомобильных брендов, кроме японских.

Очередное, черт знает какое по счету обновление третьего Outlander, появится у официальных дилеров в ноябре и добавит угля в топку продаж этого кроссовера. Почему? Да потому что у новинки фактически не осталось слабых мест — «кайдзен» победил львиную долю болевых точек «Аутлендера». Российского покупателя выслушали, проблемы описали и — о чудо! — решили их в заводских условиях.