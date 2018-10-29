Стрит-флеш: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Фото: АвтоВзгляд и компании Mitsubishi
Локомотив японской марки в России основательно обновился, причем в самом нужном направлении. Да, Mitsubishi Outlander получил то, что от него просили покупатели. C обновками популярного кроссовера портал «АвтоВзгляд» познакомился в ходе нещадного тест-драйва по Сибири.
Евгений Васин

С тех пор, как Масааки Имаи описал в своей библии японского бизнеса принцип «кайдзена» — постоянного и непрекращающегося ни на минуту процесса улучшения и доработок — товары из Страны восходящего солнца исправно доказывают его правоту.

Первые четыре строчки Consumer Reports, рейтинга Союза потребителей США, занимают японские автомобильные бренды; EuroNCAP стабильно подтверждает безопасность японских машин, а российский рынок «за хребтом», кажется, до сих пор не узнал о существовании автомобильных брендов, кроме японских.

Очередное, черт знает какое по счету обновление третьего Outlander, появится у официальных дилеров в ноябре и добавит угля в топку продаж этого кроссовера. Почему? Да потому что у новинки фактически не осталось слабых мест — «кайдзен» победил львиную долю болевых точек «Аутлендера». Российского покупателя выслушали, проблемы описали и — о чудо! — решили их в заводских условиях.

Внешность кроссовера нам полюбилась: с тех пор, как в 2015 году появился дизайн Dynamic Shield, россияне регулярно отмечают внешность кроссовера. Модель, созданная для России — именно наш рынок стал первым для Outlander — хороша собой. Встречают-то до сих пор «по одежке».

Посему глобальных изменений в авто ждать не стоит — от добра добра не ищут: новые бамперы, решетка радиатора, колесные диски и спойлер. Вот и все внешние обновки. Если не считать переработанной передней оптики: дальний свет теперь тоже основан на ярких и долговечных светодиодах. LED-технологии здорово справляются со своей задачей и чрезвычайно актуальны именно в России: ночи у нас темные, а зимы — долгие.

Все силы и возможности, что не израсходовали на экстерьер, японцы бросили на внутреннее убранство кроссовера. Новые кресла действительно хороши: серьезная боковая поддержка, удобный профиль. Сидеть комфортно, спина и пятая точка не затекают даже после нескольких сотен километров, материалы приятны тактильно, так что Welcome, как говориться, даже в шортах. Эпитеты одинаково актуальны как для первого, так и для второго ряда сидений. В подлокотнике появились воздуховоды и добавился USB-порт для задних пассажиров.

Одним из недостатков «Аута» было отсутствие подсветки и автоматического режима у водительского блока стеклоподъемников: европейским стандартам отвечало только одно, «главное» — окно в машине. Исправили! Теперь водитель не только видит в ночи все четыре стеклоподъемника, но и запросто может открыть-закрыть любую форточку одним касанием.

Ну и напоследок, в качестве вишенки на торте: Mitsubishi Outlander стал заметно вежливее к пассажирам. Тише в салоне. Новый звукоподавляющий экран на моторном щите позволяет тихой беседе разливаться по всему салону, включая «галерку», без напряжения голосовых связок водителя и пассажиров.

Силовая гамма изменений, как и ожидалось, не претерпела: на манеже все те же — 2,4-литровый мотор в сговоре с вариатором Jatco8 и шестиступенчатый «автомат» для 3-литрового GT. Что еще нужно мужику? А ведь «Аут» покупают преимущественно мужчины, 85% всех продаж. Подвесочками может тряхнуть? Получите — распишитесь.

С обновлением Mitsubishi Outlander обзавелся новым блоком электроусилителя руля, став отзывчивее к посылам управляющего, и новыми настройками подвески (читай — новыми амортизаторами). Руль стал действительно точнее, тут спору нет, а вот относительно повадок «ходовки» не все так однозначно.

Спереди сидеть невероятно комфортно и уютно, ничего не мешает наслаждаться путешествием даже по нашим многострадальным дорогам, а вот пассажирам второго ряда новая редакция подвески не очень-то понравится. На мелкой гребенке машина скачет, с непривычки, как на корабле, может и укачать.

А как на зыбкой почве бездорожья? На гравийке эффект повторяется, когда скорость доходит до отметки в 70 км/ч. Кроссовер держится уверенно, не рыскает, но комфорта задним пассажирам не добавиляет. Зато крешендо камней по аркам подтверждает: шумоизоляция в рамках класса — отменная.

Геометрическая проходимость «Аута» описывается достаточно просто: если голова кота пролезла, то и все туловище пройдет. Углы въезда и съезда равны 21°, поэтому если прошел нос — пройдет и корма. Несмотря на сложные климатические условия поздней сибирской осени и общий азарт экипажа, добиться удара бампером или пробоя подвески так и не удалось.

Автомобиль с предварительно заблокированной муфтой полного привода, уверенно гребет по скользкой глине, но мы ведь не ищем легких путей — сваливаемся в колею до самых порогов и садимся едва ли не на брюхо. Шаг вперед и два назад, еще один заход, и можно прекращать попытки самостоятельной эвакуации.

Но это же «Аутлендер»! Попинали колесо, погуляли, отключили антипробуксовочную систему и поехали! Причем сразу, без колебаний, с первой попытки! А ведь это был самый массовый представитель «Митсу» с простым полным приводом AWC. Будь на его месте трехлитровый Outlander, оснащенный топовой модификацией 4x4, именуемой S-AWC с кучей умных систем, даже и поволноваться бы не успели!

Нынешнее обновления Mitsubishi Outlander — одно из самых точных и стратегически верных. Машина никогда не вызывала шквала критики, но сгладить углы и внести доработки было необходимо. Нравится дизайн? Оставляем. Добавить шумоизоляцию и новые кресла? Возьмите две карты.

Как результат, сейчас на руках у «Митсу» стрит-флеш, выигрышная, но не главная комбинация в игре. Нужно продолжить работу над подвеской кроссовера, сделав ее более щадящей к задним пассажирам. Добавить навигационную систему и, если есть такой шанс, поставить дизель. Тогда точно будет роял-флеш, и переход за совсем другой стол.

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29 октября 2018
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