В России подорожали сразу семь моделей KIA

Минимальную надбавку в 15 000 получил KIA Picanto. Отныне в базе авто обойдется минимум в 594 900 «деревянных». Столько же придется доплатить за Rio и Rio X-Line: «четырехдверка» уедет с покупателем за 724 900 «целковых», а приподнятый «сарай» станет вашим за 824 900 кровно заработанных. Новый Ceed тоже подорожал по минимуму: «пятидверка» покинет дилера за 964 900.

KIA Soul нарастил ценник чуть серьезнее: теперь при покупке этой машины в любой из комплектаций придется добавить 20 000 рублей, ее стоимость стартует от 951 900.

Меньше всех повезло тем, кто надумал покупать «паркетник» Sorento или седан Optima. Оба авто поднялись на 25 000 «деревянных». Первый оценивается минимум в 1 699 900, а второй — в 1 264 900 «целковых».

Стоит напомнить, что накануне бренд объявил российские цены на обновленный Sportage: в стартовой комплектации кроссовер выльется для покупателя в 1 329 900, а в дилерские центры новинка приедет первого ноября.