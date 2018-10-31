Audi отзывает в России еще 664 автомобиля из-за возможного возгорания

Отзыву подлежат 618 машин Audi A4 и А5 с моторами TFSI объемом 1,2 и 1,4 л, которые были проданы в 2017 и 2018 годах. У этих авто возможно были неравномерно затянуты винты креплений топливной рампы. Из-за вибраций и тряски во время движения крепеж может ослабнуть. При худшем сценарии, рампу разболтает, она повредит трубки. Как следствие, топливо может протечь в моторный отсек и случится возгорание. Чтобы решить проблему, нужно проверить и перетянуть винты.

Кроме того, в сервисной акции принимают участие 46 Audi R8, неисправность в которых тоже может довести до пожара.

При динамичной и резкой манере вождения через вентиляционный патрубок коробки передач может вытекать масло!

В результате этого образуется дым. Для исправления ситуации необходимо заменить патрубок.

Audi оповестит всех владельцев пожароопасных авто и пригласит на ремонтные работы. Можно записаться самостоятельно, предварительно сверив идентификационный номер своей машины со списком VIN на сайте Федерального агентства «Росстандарт». Все работы и запчасти предоставляются бесплатно.