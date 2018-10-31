Volkswagen превратил Tiguan в пикап

Новый грузовичок Volkswagen будет хорош тем, что он сможет похвастать и совроеменным функционалом, характерным для кроссоверов марки, и практичностью пикапа. Автомобиль отличает наличие панели, которая отделяет багажный отсек от двухрядного салона, а спинки задних кресел складываются.

Технических подробностей бренд пока не раскрывает, но ожидается, что пикап получит привод на обе оси, сообщает издание Motor1.

Премьера новинки состоится на моторшоу в бразильском Сан-Паулу шестого ноября, куда приедет предсерийный прототип.

Сначала машина появится на бразильском рынке. Именно в Южной Америке такие небольшие пикапы очень популярны, примером тому — Renault Duster Oroch или Fiat Toro, переделанный из кроссовера 500X. Но, как признались немцы, потенциал нового автомобиля позволит ему позже выйти и на другие рынки. Правда, говорить о том, на какие конкретно, пока рановато.