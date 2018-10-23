Renault Duster стал пикапом

Тюнинг-ателье Romturingia перелицевало Duster нового поколения. Передняя часть авто осталась практически в первозданном виде. Притом автомобиль лишился второго ряда сидений и багажного отделения. Вместо всего этого «паркетник» получил открытый кузов с пластиковыми кузовными панелями.

Под капотом полноприводного «Дастера» помещен 1,5-литровый дизель мощностью 115 л. с. с максимальным крутящим моментом 260 Нм.

Какая судьба ждет доработанное авто, ясности нет. Скорее всего, машина будет запущена в малосерийное производство. Стоит напомнить, что четыре года назад эти же инженеры показали пикап из Dacia Duster первого поколения. Тогда автомобиль был выпущен тиражом в 500 экземпляров.

В России Renault Duster предложен с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с., со 143-сильным двигателем объемом 2,0 л или с дизелем объемом 1,5 л с отдачей в 109 «лошадей». Цена «француза» начинается от 699 000 рублей.