Тест-драйв дорожных грузовиков «Урал Next»: в чужой огород

Впервые «Урал Next» с колесной формулой 6x4 показали на выставке «Комтранс-2017» И только сейчас дали журналистам возможность попробовать машины в деле.

Седельный тягач и самосвалы, что на фото, основа будущей линейки грузовиков. Они подойдут для работы в строительном бизнесе, коммунальном хозяйстве, грузоперевозках.