Тест-драйв дорожных грузовиков «Урал Next»: в чужой огород

Грузовики «Урал Next» знают, прежде всего, как внедорожники с колесной формулой 6x6. И вот производитель большегрузных вездеходов входит в новый для себя сегмент дорожных грузовиков. То есть тех, которым полный привод не нужен. А это всегда была вотчина КамАЗа. Смогут ли капотники из Миасса с колесной формулой 6x4 откусить кусок пирога у многолетнего лидера рынка?
Впервые «Урал Next» с колесной формулой 6x4 показали на выставке «Комтранс-2017» И только сейчас дали журналистам возможность попробовать машины в деле.
Седельный тягач и самосвалы, что на фото, основа будущей линейки грузовиков. Они подойдут для работы в строительном бизнесе, коммунальном хозяйстве, грузоперевозках.
Дорожники похожи на полноприводные «Уралы» лишь внешне. У них новая рама с шириной в передней части 950 мм и 770 мм в задней. Она получилась массивнее, нежели у полноприводных машин и рассчитана на полную массу автомобиля 27,5 т. Мосты закупают у китайской компании Shaanxi Hande Axle. Но боятся слова «китайские» не стоит. Агрегаты ведут родословную от продукции известной компании Steyer. А это признанный лидер рынка в производстве мостов для грузовиков.
Второй и третий ведущие мосты оснащены бортовыми редукторами и блокировками межколесного и межосевого дифференциала. Передний неведущий мост с изгибом балки и мощным стабилизатором у самосвала и тягача конструктивно одинаков. Кстати, такого узла собственной разработки у «Урала» до сих пор нет.
В кабине — богато! Кресло водителя фирмы Grammer со множеством регулировок. Есть кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла и зеркал, круиз-контроль. Руль регулируется по углу наклона. Но главное, теперь вместо длинного рычага коробки передач, который есть у полноприводных машин, появился компактный джойстик с тросовым приводом управления трансмиссией.
Производитель планирует, что его капотники к 2022 году займут 15% сегмента. И это вполне посильная для «Уралов» задача.
Кстати, коробки передач тут от ZF. Самосвал оснащен девятиступенчатой механической трансмиссией. Тягач — шестнадцатиступенчатой. У коробки передач небольшие ходы, прямо как у легкового автомобиля, так что работать ей одно удовольствие.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Под капотом самосвала работает 328-сильный мотор ЯМЗ-536, а тягачу прописали 420-сильный ЯМЗ-653. Последний больше известен как Renault dCi11. Представители компании заявили, что ресурс обоих агрегатов доходит до 800 000 км.
На асфальтовой дороге и при маневрах на грунтовке самосвал отлично слушается руля. Все действия прогнозируемы и грузовику быстро начинаешь доверять. Все потому, что угол поворота внутреннего колеса увеличили до 50 градусов. И теперь по маневренности «Урал» сравним с бескапотным грузовиком.
Барабанные тормоза с пневмоприводом точно осаживают грузовик, а в подъем груженая под завязку машина забирается довольно легко — тяги мотора хватает с лихвой.
Теперь пару слов о трехостном тягаче, затянувшим груженый трал в восьмипроцентный подъем так же вполне уверенно. Максимальные 2000 Н. м. момента доступны тут уже при 1215 об/мин. В кабине машины установили два кресла, а не три, как в самосвале. Так удобнее заходить назад, на спальное место. Но попасть на него можно и через задние двери.
У производителя из Миасса подучился удачный дорожный грузовик. Но зачем, Уралу заезжать в «огород» КамАЗа? А затем, что емкость рынка дорожников в три раза больше, чем внедорожников. А капотная компоновка «Уралов» дает ряд преимуществ. Скажем, если сломался мотор — не надо поднимать кабину. Да и пассажиры будут сидеть в тепле. Лучше и пассивная безопасность. Капот дает, как говорят военные, «два метра жизни».