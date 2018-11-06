Сколько потратили россияне на новые иномарки в 2018 году

Аналитики составили рейтинг иностранных автомобильных марок, которым потребители отнесли больше всего денег. Лидером названа KIA: с начала года наши соотечественники отдали корейцам 205,5 млрд. «деревянных». Кстати, эта компания удерживает пальму первенства и по количеству проданных машин. С начала года официальным дилерам удалось реализовать 167 490 авто.

На второй строчке прописалась Toyota: на этих «японцев» россияне не пожалели 189,3 млрд. «деревянных». Что же до продаж, то в этом хит-параде бренду достался только четвертый пункт: 77 816 «пристроенных» автомобилей, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Тройку лидеров замыкает Hyundai, на машины которой наши соотечественники потратили 146,9 млрд. «целковых» (по количеству — второе место среди иномарок). На четвертом и пятом местах расположились компании Mercedes-Benz и Volkswagen, которые получили 118,7 млрд. и 101,2 млрд. рублей соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Прочие бренды в общей сложности обошлись оставшимися крохами: на них ушло меньше 100 млрд. рублей.

Остается добавить, что из всех тех денег, что россияне потратили в январе-сентябре на покупку новых легковых автомобилей, 90% пополнили кассы иностранных компаний.