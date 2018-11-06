Сколько потратили россияне на новые иномарки в 2018 году

Фото: KIA
С января по сентябрь в России было продано приблизительно 945 000 новых иномарок — на их долю пришлось около 78% от общего объема авторынка. За это время на покупку легковушек зарубежных брендов россияне потратили более 1,5 трлн. рублей.
Светлана Ермолаева

Аналитики составили рейтинг иностранных автомобильных марок, которым потребители отнесли больше всего денег. Лидером названа KIA: с начала года наши соотечественники отдали корейцам 205,5 млрд. «деревянных». Кстати, эта компания удерживает пальму первенства и по количеству проданных машин. С начала года официальным дилерам удалось реализовать 167 490 авто.

На второй строчке прописалась Toyota: на этих «японцев» россияне не пожалели 189,3 млрд. «деревянных». Что же до продаж, то в этом хит-параде бренду достался только четвертый пункт: 77 816 «пристроенных» автомобилей, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Тройку лидеров замыкает Hyundai, на машины которой наши соотечественники потратили 146,9 млрд. «целковых» (по количеству — второе место среди иномарок). На четвертом и пятом местах расположились компании Mercedes-Benz и Volkswagen, которые получили 118,7 млрд. и 101,2 млрд. рублей соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Прочие бренды в общей сложности обошлись оставшимися крохами: на них ушло меньше 100 млрд. рублей.

Остается добавить, что из всех тех денег, что россияне потратили в январе-сентябре на покупку новых легковых автомобилей, 90% пополнили кассы иностранных компаний.

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6 ноября 2018
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