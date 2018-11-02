Toyota отзывает более 2,2 млн. автомобилей по всему миру

Фото: Toyota
После глобальных производственных проверок Toyota объявила об отзыве более 1,6 млн. автомобилей по всему миру (946 000 авто приходится на европейские рынки) из-за проблем с подушками безопасности. В результате заводского брака возможно короткое замыкание, от которого непроизвольно раскрываются подушки и блокируются ремни безопасности, как во время столкновения.
Светлана Ермолаева

В основном сервисная кампания затронула две модели: Avensis и Corolla. Последняя, кстати, представлена и в нашей стране. Кроме того, Toyota отзывают еще 600 000 машин по причине неисправного нагнетательного устройства подушек безопасности, произведенной печально известной компанией Takata. Из-за дефекта подушки могут сработать некорректно и даже привести к травмам водителя и пассажира. В Европу приехало 255 таких травмоопасных машин.

Стоит напомнить, что подушки Takata уже давно пользуются дурной славой. По некоторым данным, по их вине уже погибли 17 человек, а180 были травмированы.

Между тем, накануне Subaru также инициировала сервисное мероприятие, которое затронуло 400 000 автомобилей по всему миру. Специалисты бренда нашли неисправности, приводящие к неожиданному выключению двигателя во время движения, что чревато серьезными авариями.

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2 ноября 2018
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