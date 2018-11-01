Где в Москве продаются самые дешевые подержанные машины

Любопытное исследование провели в Auto.ru на предмет дороговизны машин в разных районах, перелопатив огромное количество частных объявлений о продаже подержанных автомобилей в столичном регионе.

Ожидаемо самые дорогостоящие иномарки реализуются в центре, а также в Хамовниках и на Якиманке. Разброс средней цены — от 1 135 000 до 1 182 000 рублей.

А самые низкие цены на «вторичку» зафиксированы в восточных районах Белокаменной. Средний ценник авто тут варьируется в пределах 440 000 рублей.

Что касается общероссийских тенденций, то с января по сентябрь на вторичном рынке было реализовано 2 853 000 легковых машин зарубежных брендов. Пальму первенства завоевал Ford Focus, нашедний свыше 100 000 новых хозяев. Цены на эту модель — в зависимости от региона — разнятся очень сильно.