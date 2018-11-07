Временный успех: рост российского авторынка продлится только до начала 2019 года

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что в октябре, как впрочем и месяц назад, самым популярным брендом оказалась LADA. За это время официальные дилеры марки смогли реализовать 32 005 авто и поднять продажи на 12%. По всей вероятности, отечественному производителю удается с успехом наращивать объемы продаж благодаря постоянному расширению продуктовой линейки. К примеру, не так давно АВТОВАЗ вывел на рынок XRAY Cross. К тому же немаловажную роль играют гуманные цены на его продукцию.

Второе место занимает KIA с показателем в 21 002 реализованных авто (+21%). На третьей строчке — Hyundai, отдавшая в руки российским покупателям 15 820 авто (+1%). На четвертой и пятой позициях прописались Renault и Volkswagen с результатами в 12 154 (-7%) и 9 928 (+24%) машин соответственно.

Стоит отметить, что в рейтинге моделей произошли некоторые изменения. Так, LADA Granta уступила место LADA Vesta, которая разошлась тиражом в 10 668 экземпляров. «Гранта» пришлась по вкусу 10 269 потребителям. Тройку лидеров замыкает KIA Rio (7899 штук). На одну ступеньку поднялся кроссовер Hyundai Creta (5856 автомобилей), заняв четвертое место. Пятая строчка досталась Hyundai Solaris (5399 машин).