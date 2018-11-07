Временный успех: рост российского авторынка продлится только до начала 2019 года

Фото: LADA
В октябре на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей было продано 160 425 машин. По сравнению с прошлогодним октябрем, спрос в этом сегменте вырос на 8,2%. Всего же с начала года автопроизводителям удалось реализовать у нас 1 457 857 транспортных средств. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», динамика роста рынка при всем при том замедлилась, а в 2019 году и вовсе ожидается его падение.
Светлана Ермолаева

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что в октябре, как впрочем и месяц назад, самым популярным брендом оказалась LADA. За это время официальные дилеры марки смогли реализовать 32 005 авто и поднять продажи на 12%. По всей вероятности, отечественному производителю удается с успехом наращивать объемы продаж благодаря постоянному расширению продуктовой линейки. К примеру, не так давно АВТОВАЗ вывел на рынок XRAY Cross. К тому же немаловажную роль играют гуманные цены на его продукцию.

Второе место занимает KIA с показателем в 21 002 реализованных авто (+21%). На третьей строчке — Hyundai, отдавшая в руки российским покупателям 15 820 авто (+1%). На четвертой и пятой позициях прописались Renault и Volkswagen с результатами в 12 154 (-7%) и 9 928 (+24%) машин соответственно.

Стоит отметить, что в рейтинге моделей произошли некоторые изменения. Так, LADA Granta уступила место LADA Vesta, которая разошлась тиражом в 10 668 экземпляров. «Гранта» пришлась по вкусу 10 269 потребителям. Тройку лидеров замыкает KIA Rio (7899 штук). На одну ступеньку поднялся кроссовер Hyundai Creta (5856 автомобилей), заняв четвертое место. Пятая строчка досталась Hyundai Solaris (5399 машин).

Йорг Шрайбер, председатель АЕБ рассказал, что стабильный рост российских продаж не стал сюрпризом. Но начиная с января, когда НДС поднимется до 20%, положение дел может сильно измениться. К тому же нельзя забывать, что некоторая стагнация наблюдается уже сейчас: анализируя в том числе и сентябрьские продажи (+6.2%), замедление темпов роста авторынка на лицо. Об этом же порталу «АвтоВзгляд» рассказали и российские эксперты.

- В 2019 году темпы роста рынка могут существенно снизиться, — считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.. — Связано это, в первую очередь, с двумя причинами. Первая, как уже говорилось, повышение ставки НДС с 1 января 2019 года до 20%, что неизбежно приведет к соразмерному росту цен на новые автомобили. При этом, не стоит забывать о том, что индексация цен на новые авто происходила неоднократно в течение 2018 года, что связано, в свою очередь, с факторами инфляции и ослаблением национальной валюты.

Вторая причина не менее серьезна — радикальное уменьшение господдержки, направленной на стимулирование спроса на новые автомобили. По имеющейся информации, на 2019 год запланировано выделить 10 млрд. рублей на программы стимулирования спроса, в то время как на аналогичные нужды в 2018 было выделено 34,4 млрд. рублей, а в 2017-м — 62,3 млрд. Таким образом, в начале 2019 года нас ждут, помимо подорожавших в очередной раз автомобилей, еще и возросшие ставки по кредитным продуктам. Что неминуемо скажется на спросе…

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8 ноября 2018
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