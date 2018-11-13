До премьеры рассекречен самый мощный BMW 3-й серии

Автомобиль оснащен трехлитровой рядной «турбошестеркой» мощностью 374 л. с. с максимальным крутящим моментом в 500 Нм в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic Sport. «Заряженная трешка» может ускоряться с нуля до первой «сотни» всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость BMW M340i ограничена 249 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле составляет «бюджетные» 7,5 л на 100 км.

Уже в стандартном варианте седан получил спортивные тормоза и подвеску M Sport, которая сделала автомобиль на 10 мм ниже. Кроме того, гораздо комфортнее сделает управление фирменный руль в М-исполнении.

Стоимость BMW 3-й серии пока не озвучивается. Модель появится в продаже не раньше лета следующего года.

Стоит напомнить, что кроме M340i на Лос-анджелесское моторшоу BMW прикатит флагманский кроссовер X7, самый большой в продуктовой линейке с тремя рядами сидений, а также новый кабриолет 8-й серии.