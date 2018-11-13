Японцы запустили производство Nissan Teana нового поколения

Nissan Teana/Altima несколько увеличилась в размерах: в длину авто достигает 4901 мм, в ширину — 1850 мм, а в высоту — 1447 мм при колесной базе в 2825 мм. «Четырехдверка» обзавелась пересмотренной решеткой радиатора в фирменном стиле, новыми бамперами и свежей оптикой.

В списке оборудования числится информационно-развлекательный комплекс с восьмидюймовым сенсорным монитором, а также мультифункциональное усеченное рулевое колесо, унаследованное от нового X-Trail, и беспроводная зарядка для смартфонов. А в качестве дополнительных опций — адаптивный круиз-контроль, умеющий различать дорожные знаки и двигаться в заданной полосе, а также камеры кругового обзора.

Новинка оснащается двухлитровым мотором мощностью 159 л. с., либо 252-сильным турбированным движком в паре с вариатором.

В Поднебесной ценник на модель предыдущей генерации стартует от 175 800 юаней (1 668 000 рублей по актуальному валютному курсу). Что касается России, то у нас Altima не будет, но зато не исключается возможность возвращения Nissan Teana. Во всяком случае, об этом порталу «АвтооВзгляд» сообщили собственные источники в российском представительстве японской макри.