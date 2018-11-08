Опубликованы шпионские фото обновленного седана BMW 1-й серии

В прошлом году седан BMW 1-й серии поступил в продажу на китайский рынок, а в начале прошедшего лета он стал доступен в Мексике. И вот на днях папарацци обнаруживают его с немецкими номерами в Мюнхене.

Судя по снимкам, седан, предположительно предназанченный для европейского рынка, получил легкий рестайлинг, о чем свидетельствует незначительный камуфляж, прикрывающий решетку радиатора, бамперы, пороги и внутреннюю структуру фар.