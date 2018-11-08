Опубликованы шпионские фото обновленного седана BMW 1-й серии

Седан BMW 1-й серии попал в объективы шпионских фотокамер в Германии, а следовательно, можно предположить, что в скором будущем он поступит на европейский рынок. Раньше его продажи в Старом свете в планы баварцев не входили.
В прошлом году седан BMW 1-й серии поступил в продажу на китайский рынок, а в начале прошедшего лета он стал доступен в Мексике. И вот на днях папарацци обнаруживают его с немецкими номерами в Мюнхене.
Судя по снимкам, седан, предположительно предназанченный для европейского рынка, получил легкий рестайлинг, о чем свидетельствует незначительный камуфляж, прикрывающий решетку радиатора, бамперы, пороги и внутреннюю структуру фар.
Напомним, что в Европе прямой конкурент от BMW седанам Audi A3 и и Mercedes-Benz A-класса не представлен, так что вывод «баварца» на родной рынок выглядит вполне логичным шагом.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», вчера в России на калининградском заводе «Автотор» стартовало производство BMW X4 второго поколения. Новый кроссовер, дебютировавший этой весной на Женевском автосалоне, доступен у нас пока только в двух комплектациях.