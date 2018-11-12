В России снова подорожали автомобили Ford

Хетчбэк и седан Ford Fiesta подорожали в ноябре на 9000 рублей. Стартовый прайс пятидверки отныне составляет 848 000 целковых, в то время как за четырехдверку дилеры просят от 858 000. Топовые же комплектации этих моделей обойдутся покупателям как минимум в 1 033 000 и 1 043 000 «деревянных» соответственно.

Прибавка в цене кроссовера Ford Explorer куда ощутимее. Авто в «базе» теперь предлагается за 2 719 000 рублей, что на 80 000 больше чем прежде, а в «топе» — за 3 317 000 целковых, то есть плюс 20 000.

Другой SUV — EcoSport — прибавил в цене от 4000 до 12 000 рублей в зависимости от комплектации. Прайсы на обновленную модель варьируются в диапазоне от 999 000 до 1 447 000 «деревянных», а на дорестайлинговую — от 994 000 до 1 300 000.

Что же до Tourneo Custom, то он «потяжелел» на 22 000 рублей во всех исполнениях, сообщает агентство «Автостат». Обзавестись этой машиной можно, заплатив от 2 411 000 до 2 561 000 целковых.

Добавим, что согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), по итогам первых десяти месяцев года Ford входит в ТОП-10 самых популярных автомобильных марок в России. В январе-октябре дилеры этого бренда реализовали 42 610 машин, что на 7% больше чем за аналогичный период минувшего года.