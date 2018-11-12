Когда ГИБДД начнет штрафовать за отсутствие зимних шин на авто

Вступили в силу поправки в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которому водители обязаны в зимний сезон ездить исключительно на зимних же шинах. Какие санкции ждут нарушителей в случае невыполнения этого требования, и когда ГИБДД начнет массово выписывать штрафы, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Правительство в очередной раз решило подкинуть проблем российским автомобилистам. Мало было абсурдного введения в виде обязательной оклейки машин на шипованных покрышках стикерами с буковкой «Ш». Ведь, напомним, практически все эксперты были против этой новации, да и ГИБДД, признав в конце концов ошибку, выступила с заявлением об отмене безумного требования. Правда, штраф за отсутствие наклейки «Шипы» на корме автомобиля так никуда и не делся. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Теперь же в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» вошли поправки, обязывающие водителей менять летнюю «резину» на зимнюю. Речь идет об автомобилях массой до 3,5 тонн, которые — вне зависимости от погоды и региона — должны быть обуты в зимние покрышки с декабря по февраль включительно.

Более того: теперь нельзя устанавливать на одну ось шины разных технических показателей и моделей. Какая же ответственность предусмотрена за езду на машине с шинами, не соответствующими сезону?

Во избежание шумихи ГИБДД поспешила заявить, что никаких санкций за подобное нарушение в КоАП нет, а значит у ее сотрудников нет оснований выписывать какие-либо штрафы. Да и Административный кодекс в принципе не содержит ни единой отсылки к Техническому регламенту по этому поводу.

Однако подобная практика противоречит самой логике законотворчества. Если не преследовать цель сделать норму права изначально мертворожденной, то следует сразу же предусмотреть какие-либо санкции за ее нарушение. Таким образом, еще на стадии принятия техрегламента правительство должно было озаботиться соответствующими поправками в КоАП. Но почему-то этого не сделало.

Впрочем, в России принятие абсурдных законов — дело обычное, и рискнем предположить, что в Госдуме уже в самое ближайшее время приступят к обсуждению поправок в КоАП, вводящих соответствующее наказание для нарушителей. Тем более, что ранее этот вопрос в нижней палате парламента уже поднимался и даже озвучивалась сумма подобного штрафа — 2000 рублей, но дальше разговоров дело не пошло. В том числе и потому, что, как объяснил порталу «АвтоВзгляду» председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, подобные инициативы были и остаются совершенно бессмысленными, ведь в разных регионах России — различные климатические условия. В ряде провинций не видят не то, что снега: температура воздуха — и та не опускается ниже ноля.

По словам г-на Нилова, целесообразнее всего отдать принятие подобных решений местным властям, а не принимать федеральные законы. Другое дело, подчеркнул он, что у региональных законотворцев (как и у местных правительств) нет подобного права, и они могут выносить по данному вопросу только решения рекомендательного характера.

Тем не менее, нельзя исключать, что Правительство РФ, соблюдая нормы международного права, не станет превращать Технический регламент Таможенного союза в пустую бумажку, и все же внесет в Госдуму законопроект, подкрепляющий документ теми или иными санкциями за его неисполнение. Однако, как показывает практика, одни только процедурные вопросы займут не меньше двух-трех месяцев.

Иначе говоря, даже если соответствующий законопроект появится в Думе на следующей неделе, раньше чем к весне он законом не станет. Другими словами, если вы сами не хотите думать о собственной безопасности и безопасности окружающих — эту зиму можете попытаться отъездить на летней резине, не боясь быть наказанным. Только вот в гости к Богу не бывает опозданий…

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12 ноября 2018
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