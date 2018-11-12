Когда ГИБДД начнет штрафовать за отсутствие зимних шин на авто

Правительство в очередной раз решило подкинуть проблем российским автомобилистам. Мало было абсурдного введения в виде обязательной оклейки машин на шипованных покрышках стикерами с буковкой «Ш». Ведь, напомним, практически все эксперты были против этой новации, да и ГИБДД, признав в конце концов ошибку, выступила с заявлением об отмене безумного требования. Правда, штраф за отсутствие наклейки «Шипы» на корме автомобиля так никуда и не делся. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Теперь же в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» вошли поправки, обязывающие водителей менять летнюю «резину» на зимнюю. Речь идет об автомобилях массой до 3,5 тонн, которые — вне зависимости от погоды и региона — должны быть обуты в зимние покрышки с декабря по февраль включительно.

Более того: теперь нельзя устанавливать на одну ось шины разных технических показателей и моделей. Какая же ответственность предусмотрена за езду на машине с шинами, не соответствующими сезону?