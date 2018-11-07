88 лет спустя: пять самых дорогих «Москвичей» на вторичном рынке

Ровно 88 лет назад в этот день в СССР было принято постановление о строительстве в столице новой производственной площадки, которая получила название «Завод малолитражных автомобилей» (ЗМА). Так началась эра знаменитых «Москвичей», ставших настоящим украшением скромного быта многих советских граждан. В связи с этим событием портал «АвтоВзгляд» отметил самые дорогие экземпляры московского автозавода, которые предлагаются на вторичном рынке.
В 1968 году «Завод малолитражных автомобилей» переименовали в «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола» (АЗЛК), а в 1996-ом он превратился в АО «Москвич», но прожил после этого всего несколько лет. В начале 2000-х производство было остановлено в связи с банкротством предприятия.
Сейчас значительная часть сохранившихся «Москвичей» перешла в категорию раритетов, которые пользуется стабильным спросом у поклонников марки. Согласно данным «Юла Авто», реже всего на «вторичке» встречаются «Москвичи» старше 1965 года выпуска, и как раз большинство самых дорогостоящих экземпляров представлены в этой возрастной категории. Четыре из пяти моделей нашего рейтинга (за исключением последней), отреставрированы энтузиастами из «КБ Смирнова» и, конечно, все они адресованы преждего всего коллекционерам, а не рядовым покупателям.
Москвич-400 кабриолет
«Москвич-400» первого поколения 1951 года выпуска в кузове кабриолет был обнаружен в Краснодарском крае. Автомобиль оснащен аутентичными деталями, но большинство элементов внешнего декора пришлось заново хромировать. Специалисты полностью восстановили тент и воссоздали оригинальный интерьер.
Кабриолет заряжен бензиновым 1,1-литровым мотором мощностью 23 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач. Тираж «Москвича-400» ограничился 1774 экземплярами. Автомобиль предлагается за 5 000 000 рублей.
Образец 1963 года выпуска нашли в Кемерово, после чего его воссоздали в варианте фургона для перевозки хлебобулочных изделий Мосресторантреста. Такие машины в кузове с цельным бортом и угловатыми подштамповками на месте окон выпускались с 1963 года в течение трех лет.
До наших дней дожили считанные единицы, так как все экземпляры работали на государственных предприятиях страны и в личное пользование не поступали вплоть до 80-х годов. «Москвич», вооруженный 1,4-литровым двигателем мощностью 45 л. с., продается также за 5 000 000 рублей.
Москвич-400
«Москвич-400» в редчайшей модификации воссоздан в варианте автомобиля Мосторгтранса также для перевозки продовольственных продуктов. На данный момент в мире сохранилось всего две таких версии.
Этот «каблучок» использовался на одном из ежегодных экономических форумов в Санкт-Петербурге в качестве антуражной машины, обслуживавшей одну из точек быстрого питания в Константиновском дворце. Трехдверный двухместный фургон 1952 года выпуска, оснащенный 1,1-литровым мотором мощностью 30 л. с., выставлен на продажу за те же 5 000 000 рублей.
Автомобиль, который получил название «Черный дельфин», отреставрирован специально для проведения серии торжественных мероприятий, посвященных 135-летнему юбилею уголовно-исполнительной системы России.
«Москвич», экстерьер которого оформлен в служебных цветах с символикой ГУИН, имеет спецсигналы и оборудование, соответствующее техническому заданию заказчика. В кузов интегрирован полностью изолированный бронированный отсек для этапирования особо опасных заключенных. Машина, заряженная 1,6-литровым мотором мощностью 76 л. с., предлагается за 3 500 000 рублей.
Москвич-407
Заднеприводный седан «Москвич-407» в двухцветном кузове 1963 года выпуска с пробегом 27 000 километров имеет под капотом 1,4-литровый силовой агрегат, который работает в паре с четрыхеступенчатой механической коробкой передач.
В объявлении указано, что машина продается в идеальном состоянии, благодаря гаражному хранению. Судя по фотографиям, «Москвич-407», зарегистрирован в Казахстане. Автомобиль предлагается за 1 600 000 «деревянных».