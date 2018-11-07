88 лет спустя: пять самых дорогих «Москвичей» на вторичном рынке

В 1968 году «Завод малолитражных автомобилей» переименовали в «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола» (АЗЛК), а в 1996-ом он превратился в АО «Москвич», но прожил после этого всего несколько лет. В начале 2000-х производство было остановлено в связи с банкротством предприятия.

Сейчас значительная часть сохранившихся «Москвичей» перешла в категорию раритетов, которые пользуется стабильным спросом у поклонников марки. Согласно данным «Юла Авто», реже всего на «вторичке» встречаются «Москвичи» старше 1965 года выпуска, и как раз большинство самых дорогостоящих экземпляров представлены в этой возрастной категории. Четыре из пяти моделей нашего рейтинга (за исключением последней), отреставрированы энтузиастами из «КБ Смирнова» и, конечно, все они адресованы преждего всего коллекционерам, а не рядовым покупателям.