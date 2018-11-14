Названы российские цены на четырехдверный Mercedes-AMG GT

Сердце Mercedes-AMG GT 43 — трехлитровая «шестерка» мощностью 367 л. с. Авто обойдется минимум в 6 400 000 рублей. GT 53 с таким же мотором, «разогретым» до 435 «лошадей» поедет с новым владельцем за 7 450 000 «деревянных».

Mercedes-AMG GT 63 (от 9 490 000 «целковых») и 63 S (начиная с 10 760 000 рублей) оснащены восьмицилиндровым двигателем объемом 4 литра в первом случае с отдачей в 585 сил и в 639 л. с. — во втором. Оба бензиновых движка работают вместе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода 4MATIC+.

Автомобиль в комплектации GT 43 и GT 53 получили салон из экокожи, кресла переднего ряда с подогревом и 19-дюймовые колесные диски, а также адаптивную подвеску и парктроники. Премиальное купе в версии GT 63 уже может похвастать отделкой из натуральной кожи и продвинутой акустической системой. В топе авто отличается дисками диаметром 20 дюймов и подросшим до 80 литров топливным баком.

Стоит сказать, что Mercedes-AMG GT поспорит за клиентов с Porsche Panamera, который, впрочем, уступает «Мерседесу» в цене. Правда, речь в данном случае идет лишь о базовой версии. А в вариантах побогаче «Порше» обойдется гораздо дороже, например, в «максималке» разница в стоимости переваливает за миллион.