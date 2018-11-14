Названы российские цены на четырехдверный Mercedes-AMG GT

Фото: Mercedes-Benz
В России стартовал прием заказов на новый Mercedes-AMG GT 4-Door, мировая премьера которого состоялась еще весной. Немцы озвучили прайс-лист на четырехдверное купе, но в руки к покупателям автомобиль попадет только в конце первого квартала следующего года. У нас модель представлена во всех четырех комплектациях.
Светлана Ермолаева

Сердце Mercedes-AMG GT 43 — трехлитровая «шестерка» мощностью 367 л. с. Авто обойдется минимум в 6 400 000 рублей. GT 53 с таким же мотором, «разогретым» до 435 «лошадей» поедет с новым владельцем за 7 450 000 «деревянных».

Mercedes-AMG GT 63 (от 9 490 000 «целковых») и 63 S (начиная с 10 760 000 рублей) оснащены восьмицилиндровым двигателем объемом 4 литра в первом случае с отдачей в 585 сил и в 639 л. с. — во втором. Оба бензиновых движка работают вместе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода 4MATIC+.

Автомобиль в комплектации GT 43 и GT 53 получили салон из экокожи, кресла переднего ряда с подогревом и 19-дюймовые колесные диски, а также адаптивную подвеску и парктроники. Премиальное купе в версии GT 63 уже может похвастать отделкой из натуральной кожи и продвинутой акустической системой. В топе авто отличается дисками диаметром 20 дюймов и подросшим до 80 литров топливным баком.

Стоит сказать, что Mercedes-AMG GT поспорит за клиентов с Porsche Panamera, который, впрочем, уступает «Мерседесу» в цене. Правда, речь в данном случае идет лишь о базовой версии. А в вариантах побогаче «Порше» обойдется гораздо дороже, например, в «максималке» разница в стоимости переваливает за миллион.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент
14 ноября 2018
76