Skoda ставит новые рекорды на российском рынке

С начала года официальные дилеры Skoda передали покупателям 65 087 авто и увеличили продажи на 28,7%. Таким образом получается, что марка уже — с января по октябрь — реализовала больше машин, чем за весь прошлый год (62 302 единицы).

Бестселлером остается Skoda Rapid — в минувшем месяце лифтбэк пришелся по нраву 3239 покупателям (+40,2%). У нас модель доступна с 1,6-литровым мотором в двух степенях форсировки (90 и 110 л. с.), а также с движком объемом 1,4 л мощностью в 125 «лошадей». Стоимость самого бюджетного автомобиля Skoda в России начинается от 646 000 рублей.

Вторую строчку хит-парада популярности занимает Skoda Kodiaq — единственный кроссовер марки на отечественном рынке. Он разлетелся тиражом в 2233 экземпляра, что почти в 8 раз превышает прошлогодние продажи. Прайс «паркетника» стартует от 1 389 000 «деревянных».

Замыкает ТОП-3 Skoda Octavia с 1942 автомобилями (-10,3%) — модель предлагают по цене от 1 049 000 «целковых». В российской продуктовой линейке, кстати сказать, имеется еще Skoda Superb, но флагманский лифтбэк особой популярностью не пользуется: в октябре шоу-румы дилеров покинули всего 187 машин.