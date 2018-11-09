Почему владельцам иномарок можно больше не бояться угонов

MK
Перечень наиболее угоняемых в России машин в последние годы претерпел некоторые изменения. Теперь в нем прочно обосновались легковушки, собранные исключительно на территории нашей страны.
Максим Строкер

За 9 месяцев, истекших с начала 2018-го, в России угнали около 17 600 легковых авто. Это на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистика угонов, опубликованная агентством Russian Automotive Market Research, свидетельствует, что больше всего машин воруют в Санкт-Петербурге (3200 угнанных авто), Москве (2700 похищенных легковушек) и Московской области (более 2000).

Таким образом, на эти три региона приходится почти половина всех автокраж в стране. Однако с учетом того, что в этих субъектах зарегистрировано более 10 млн. транспортных средств, вероятность, что именно твоя машина заинтересует воров составляет 1 к 1250. Да и то, только если модель входит в число «популярных» среди автоугонщиков.

Тут статистика автокраж за текущий год преподнесла приятный сюрприз владельцам иномарок: список из 15-и наиболее угоняемых в России моделей состоит сплошь из авто, произведенных в нашей стране, то есть, фактически, «нашемарок».

На первом месте в этом ТОП-15 с большим отрывом от ближайшего конкурента оказался Hyundai Solaris — угнано 976 экземпляров, на 10% меньше, чем в прошлом году. Вторым идет его «брат-близнец» KIA Rio (740 угнано, что на 5,2% меньше). На третьем месте по популярности у угонщиков оказался древний ВАЗ 2107 (589 штук, −16,7%). Далее идет Toyota Camry (540 единиц, −22,2%). Пятерку самых угоняемых замыкает ВАЗ 2106 (513 угнано, −33,9% меньше).

Далее по нисходящей популярности у автоворов идет ВАЗ 2109 (498 штук, −24,4%), Ford Focus (368 угонов, −26,8%), ВАЗ 2114 (335 краж, −18,7%), LADA Приора (323 штук угнано, −21,0%), LADA 2110 (289 единиц, −20,8%), KIA Sportage (271 угнано, рост на 5,9%), Toyota RAV4 (257 угнано, −2,7% меньше), Renault Logan (236 единиц, −5,2%), ВАЗ 2105 (231, −28% меньше) и на 15-м месте по угоняемости оказался еще один автомобиль-ветеран ВАЗ 2104 (229 единиц пропало, −9,8%).

Таким образом, ТОП-15 самых угоняемых моделей авто в России в сумме составляет 6395 легковушек — более трети от всей угонной статистики за 9 месяцев. Причем больше половины моделей, указанных в нем, относятся к числу древних вазовских, давным давно снятых с производства. Их воруют, преимущественно, либо «для покататься», либо для разбора на запчасти, либо для сдачи в металлолом.

Попавшие в этот ТОП Toyota, Hyundai-KIA, Ford и Renault относятся к числу самых массовых в автопарке страны моделей иностранных производителей, уже изрядное время выпускаемых на автосборочных предприятиях России и ставших во всех смыслах отечественными. Их крадут, преимущественно, тоже ради разбора на запчасти.

Поэтому если вы являетесь обладателем иномарки, не вошедшей в вышеприведенный ТОП-15, можете спать спокойно: вероятность кражи именно вашей «ласточки» исчисляется экстремально малыми значениями.

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9 ноября 2018
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