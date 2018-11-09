Почему владельцам иномарок можно больше не бояться угонов

За 9 месяцев, истекших с начала 2018-го, в России угнали около 17 600 легковых авто. Это на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистика угонов, опубликованная агентством Russian Automotive Market Research, свидетельствует, что больше всего машин воруют в Санкт-Петербурге (3200 угнанных авто), Москве (2700 похищенных легковушек) и Московской области (более 2000).

Таким образом, на эти три региона приходится почти половина всех автокраж в стране. Однако с учетом того, что в этих субъектах зарегистрировано более 10 млн. транспортных средств, вероятность, что именно твоя машина заинтересует воров составляет 1 к 1250. Да и то, только если модель входит в число «популярных» среди автоугонщиков.

Тут статистика автокраж за текущий год преподнесла приятный сюрприз владельцам иномарок: список из 15-и наиболее угоняемых в России моделей состоит сплошь из авто, произведенных в нашей стране, то есть, фактически, «нашемарок».

На первом месте в этом ТОП-15 с большим отрывом от ближайшего конкурента оказался Hyundai Solaris — угнано 976 экземпляров, на 10% меньше, чем в прошлом году. Вторым идет его «брат-близнец» KIA Rio (740 угнано, что на 5,2% меньше). На третьем месте по популярности у угонщиков оказался древний ВАЗ 2107 (589 штук, −16,7%). Далее идет Toyota Camry (540 единиц, −22,2%). Пятерку самых угоняемых замыкает ВАЗ 2106 (513 угнано, −33,9% меньше).