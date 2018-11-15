Пять лукавых ошибок гаишника при составлении протокола о нарушении ПДД

Как известно, знание — всегда сила, которая поможет водителю отстоять законность и справедливость при общении с инспекторами ГИБДД. Не секрет, что протокол об административном нарушении считается главным свидетельством вины гражданина, поэтому каждый автовладелец должен знать все тонкости заполнения этого документа и тщательно проверять правильность его оформления.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», водителю совсем необязательно покидать свою машину для составления протокола. Сотрудник полиции может его составить сам, но после этого обязан вручить вам для ознакомления, а при необходимости вы в праве внести туда дополнительные сведения и отметки.
Обычно считая себя полновластным хозяином положения, придорожный полицейский при составлении протокола может допустить ряд ошибок, от которых будет зависеть степень вашей вины. Как и почему он это сделает — сознательно или банально по неведению — вопрос отдельный. В любом случае, вы должны быть начеку и знать самые распространенные ошибки инспекторов.
Затягивает процесс оформления
Прежде всего, согласно Административному кодексу, протокол о правонарушении должен составляться инспектором ГИБДД незамедлительно (пункт 1, ст. 28.5). То есть, он не имеет право затягивать этот процесс, занимая личное время водителя, как это часто бывает. В таком случае действия полицейского можно квалифицировать, как незаконное ограничение права на управление транспортным средством. И тут вы даже можете настаивать на том, чтобы он составил протокол вашего задержания, где служивый должен указать основания для подобного решения.
Не разъяснил права и обязанности
В соответствии с КоАП, инспектор ГИБДД при составлении протокола обязан разъяснить права и обязанности гражданину, в отношении которого возбуждено дело. Зачастую стражи порядка пренебрегают этим пунктом, несмотря на то, что в документе об этом делается обязательная отметка. Так что смело требуйте, чтобы полицейский подробно просветил вас в ваших правах, а в обратном случае в графе «с протоколом ознакомлен…» укажите, что «права и обязанности не разъяснены».
Кодекс также строго предусматривает, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и направление на обследование в медицинское учреждение должно проходить в присутствии двух понятых. В обратном случае к материалам дела должна быть приложена видеозапись, что в протоколе также фиксируется. Невзирая на это, сотрудники ГИБДД частенько забывают и о понятых, и о видеофиксации.
Не отметил важные сведения
Как правило, при оформлении протокола полицейские пренебрегают указывать мельчайшие, но важные для вас подробности, способные влиять на исход дела. Тогда вам придется это сделать за него и самостоятельно вписать их в протокол. Кроме того, стражи порядка не всегда спешат привлекать к делу запись видеорегистратора. В этом случае вы должны указать в протоколе, что у вас имеется видеофиксация с регистратора движения, которую вы готовы предоставить в определенный срок в отделение ГИБДД.
Внес изменения в тексте
Имейте в виду, что после того, как вы расписались и вам вручили копию документа, любые изменения и дополнения в текст в одностороннем порядке вносить запрещено. Так что при дальнейшем рассмотрении дела вы должны убедиться, что копия протокола в точности соответствует оригиналу. К сожалению, никто из граждан не застрахован от случаев, когда изменения вносятся без их ведома.