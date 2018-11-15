Пять лукавых ошибок гаишника при составлении протокола о нарушении ПДД

Не привлек понятых

Кодекс также строго предусматривает, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и направление на обследование в медицинское учреждение должно проходить в присутствии двух понятых. В обратном случае к материалам дела должна быть приложена видеозапись, что в протоколе также фиксируется. Невзирая на это, сотрудники ГИБДД частенько забывают и о понятых, и о видеофиксации.

Не отметил важные сведения

Как правило, при оформлении протокола полицейские пренебрегают указывать мельчайшие, но важные для вас подробности, способные влиять на исход дела. Тогда вам придется это сделать за него и самостоятельно вписать их в протокол. Кроме того, стражи порядка не всегда спешат привлекать к делу запись видеорегистратора. В этом случае вы должны указать в протоколе, что у вас имеется видеофиксация с регистратора движения, которую вы готовы предоставить в определенный срок в отделение ГИБДД.

Внес изменения в тексте

Имейте в виду, что после того, как вы расписались и вам вручили копию документа, любые изменения и дополнения в текст в одностороннем порядке вносить запрещено. Так что при дальнейшем рассмотрении дела вы должны убедиться, что копия протокола в точности соответствует оригиналу. К сожалению, никто из граждан не застрахован от случаев, когда изменения вносятся без их ведома.