Как наказать гаишника, если он нарушил ПДД

Пункт 3.1 ПДД гласит, что водители транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от некоторых требований при условии обеспечения дорожной безопасности. Иными словами, закон разрешает гаишникам лихачить, выезжать на встречку, бросать машину, где попало, если им очень надо: зажгите «люстру», убедись, что вас пропускают — и вперед.

И ладно, когда сотрудники ГИБДД спешат на вызов — настоящий или надуманный — со светомузыкальным представлением. Попробуй, докажи, что они превышают свои полномочия, что никакой экстренной ситуации на самом деле нет, и им просто осточертело ползти в пробке наравне с простыми смертными. А если инспекторы нарушают ПДД без мигалок и аудиосопровождения? Этим вопросом, как оказалось, задаются многие водители, ежедневно наблюдающие на дорогах гаишный беспредел.