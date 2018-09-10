Как наказать гаишника, если он нарушил ПДД

Фото: Московский Комсомолец
Следить за соблюдением Правил дорожного движения простыми водителями призваны доблестные сотрудники ГИБДД. А кто же тогда контролирует самих гаишников, которые нередко позволяют себе пренебрегать дорожными законами без острой на то необходимости? Как наказывают провинившихся придорожных полицейских, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Пункт 3.1 ПДД гласит, что водители транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от некоторых требований при условии обеспечения дорожной безопасности. Иными словами, закон разрешает гаишникам лихачить, выезжать на встречку, бросать машину, где попало, если им очень надо: зажгите «люстру», убедись, что вас пропускают — и вперед.

И ладно, когда сотрудники ГИБДД спешат на вызов — настоящий или надуманный — со светомузыкальным представлением. Попробуй, докажи, что они превышают свои полномочия, что никакой экстренной ситуации на самом деле нет, и им просто осточертело ползти в пробке наравне с простыми смертными. А если инспекторы нарушают ПДД без мигалок и аудиосопровождения? Этим вопросом, как оказалось, задаются многие водители, ежедневно наблюдающие на дорогах гаишный беспредел.

РЫБАК РЫБАКА

Интересно, как поступит инспектор ГИБДД, несущий службу на стационарном посту, при виде нарушителя на «родной» машине? Наиболее вероятно, что дабы не выглядеть профаном, он все же выловит своего коллегу из потока — для видимости. Постоят пару минут, перемоют кости начальству, да разойдутся с миром, пожелав друг другу легкой смены. В общем, максимум, что светит виновнику в подобной ситуации — это устное предупреждение. Хотя, за редким исключением «плохой» полицейский может выписать и протокол.

СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР

Если нарушение ПДД гаишной машиной засечет камера фотовидеофиксации, то столь же легко от наказания водитель в погонах уже не ускользнет. Ответственные лица хладнокровно составят постановление, невзирая на цветографические схемы, опознавательные знаки и надписи — «письмо счастья», согласно стандартной процедуре, прилетит в то подразделение ГАИ, за которым числится авто. Судьбу согрешившего инспектора решит местный начальник. Шанс, что имеено его в итоге и застваят рассчитаться с казной, весьма высок. Кроме того, он может получить устное взыскание. Но если «письма счастья» будут приходить ему постоянно, дело может окончиться и выговором в приказе, а затем и «неполным служебным». А любые письменные взыскания — это уже и лишение ежемесячной премии (7000—8000 тысяч рублей).

ПОДОБНО БУМЕРАНГУ

«Заложить» сотрудника ГИБДД, игнорирующего ПДД, могут и обычные водители. Правда, знают об этом, похоже, далеко не все. По регламенту, чтобы наказать гаишника, свидетелю необходимо зафиксировать «выступление» полицейского на фото или видео. Да так, чтобы на записи отчетливо просматривались регистрационные знаки автомобиля или (а лучше и) его бортовой номер.

Следующий шаг — составление акта фотографирования (описание снимка с указанием даты и данных об авторе), заявления о правонарушении и обращение в Управление ГИБДД региона. Чтобы бумага «случайно» где-то не затерялась — особенно, когда речь идет о серьезном проступке — желательно продублировать документ в прокуратуру. Виновный наверняка понесет наказание, если вы также поставите в известность Департамент обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД).

Не забудьте попросить в приемной, чтобы на втором экземпляре заявления поставили штамп учреждения и указали входящий номер обращения. При отсутствии печати требуйте подпись ответственного сотрудника с датой приема документа. Согласно п.1 ст. 12 Закона «О порядке рассмотрения обращения граждан», правоохранителям отводится тридцать дней на то, чтобы разобраться в ситуации и отправить заявителю ответ.

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10 сентября 2018
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