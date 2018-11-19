Новый Volkswagen Tharu в версии R-Line поступил в продажу

Фото: autohome.com.cn
В Китае стартовали продажи нового Volkswagen Tharu в версии R-Line: кроссовера, который пополнит в недалеком будущем и российскую продуктовую линейку. Производитель назвал свежую модификацию спортивной, но в списке отличий от стандартного «паркетника» — только дизайнерские доработки.
Светлана Ермолаева

Volkswagen показал «прокачанный» кроссовер в Гуанчжоу, где накануне открыла свои двери автомобильная выставка. Volkswagen Tharu R-Line может похвастать перелицованным обвесом, посвежевшей фальшрадиаторной решеткой, крупным спойлером над дверью багажника и 18-дюймовыми колесными дисками в нестандартном исполнении.

Кроме того, брутальности «спортивному» Volkswagen Tharu придают пара сдвоенных массивных накладок, имитирующая четыре патрубка выхлопной системы. Гладя на них, совершенно не ожидаешь, что под капотом прячется всего-то 1,4-литровый мотор мощностью 150 л. с., агрегатированный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

В салоне покупателя ожидают усеченный снизу мультифункциональный руль и металлические накладки на пороги и педали. Дополняют картину спортивные кресла для водителя и переднего пассажира.

Автомобиль оснащен круиз-контролем с функциями предотвращения столкновений и удержания в заданной полосе движения, а также датчиками мониторинга «слепых» зон и виртуальной приборной панелью.

Напомним, что этот SUV, выросший из концепта Volkswagen Powerfull Family, показанного широкой публике в марте 2018 года, построен на базе Skoda Karoq. Эту глобальную модель немцы планируют выпускать тиражом 400 000 машин в год. В Западной Европе авто продаваться не будет. В России машина появится в 2020 и будет собираться в Калуге.

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19 ноября 2018
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