Новый Volkswagen Tharu в версии R-Line поступил в продажу

Volkswagen показал «прокачанный» кроссовер в Гуанчжоу, где накануне открыла свои двери автомобильная выставка. Volkswagen Tharu R-Line может похвастать перелицованным обвесом, посвежевшей фальшрадиаторной решеткой, крупным спойлером над дверью багажника и 18-дюймовыми колесными дисками в нестандартном исполнении.

Кроме того, брутальности «спортивному» Volkswagen Tharu придают пара сдвоенных массивных накладок, имитирующая четыре патрубка выхлопной системы. Гладя на них, совершенно не ожидаешь, что под капотом прячется всего-то 1,4-литровый мотор мощностью 150 л. с., агрегатированный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

В салоне покупателя ожидают усеченный снизу мультифункциональный руль и металлические накладки на пороги и педали. Дополняют картину спортивные кресла для водителя и переднего пассажира.