LADA попала в ТОП-50 самых популярных автобрендов мира

Популярность продукции позволила занять АВТОВАЗу 48-е место с показателем в 285 915 машин и ростом спроса на 21,1%. Компания лишь немного уступила премиальному Cadillac, который разошелся тиражом в 293 160 экземпляров (+13,8%). Отметим, что LADA с прошлого года отыграла целых две позиции.

Лидером хит-парада стала Toyota: японцы реализовали 6 474 781 автомобиль, что всего на 0,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Второе место досталось Volkswagen, официальные дилеры которого отдали в руки покупателям 5 222 428 авто и подняли долю на 3,6%. Тройку замыкает Ford: «американцы» приглянулись 4 197 136 покупателям. Правда, сбыт у компании просел на 7,9%. Кстати, эти три производителя смогли сохранить свое первенство с 2017 года.

Затем следует поднявшийся на один пункт Nissan (3 731 626 единиц, −0,3%). А на пятой строчке прописалась Honda (3 708 195 автомобилей, −1,8%), сообщает аналитическое агентство Focus2move.

Стоит напомнить, что за это же время LADA в российском автомобильном чарте заняла первое место: у нас компания продала 259 129 машин (+17%) по данным Ассоциации европейского бизнеса.