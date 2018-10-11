В Euro NCAP подозревают ряд производителей в подлоге при краш-тестах

После проверки эксперты Euro NCAP обнаружили в разбитых экземплярах детали с надписями «только для краш-тестов» и «Euro NCAP». Такие штампы были нанесены на подушках безопасности, креплениях Isofix для детских кресел, а также на некоторых других элементах, влияющих на рейтинг безопасности автомобиля.

В ходе расследования представители автозаводов и поставщиков автокомпонентов подтвердили подозрения, сообщив, что специальные экземпляры с маркированными деталями действительно собираются отдельно от серийных машин.

В свою очередь автопрозводители объяснили ситуацию следующим образом: рабочие завода маркируют детали указанным способом, чтобы их установили в срок во избежание срыва испытаний. В связи с этим на производственной площадке автомобили для краш-тестов оформляются как спецзаказ,

В Euro NCAP утвержадют, что каждая подозрительная модель прошла повторную проверку на случайно выбранном экземпляре.