Какие автомобили популярны на автомобильном рынке Украины

«Французы» остаются самыми популярными среди новых автомобилей с мая этого года. В прошлом месяце производитель смог продать 828 автомобилей и увеличить свои показатели на 17,6% относительно прошлого года.

Второе место заняли иномарки Toyota: 660 «японцев» ушли в руки клиентов, но при этом бренд упустил 7% продаж. Тройку лидеров украинского хит-парада замыкает Skoda с проданными 503 машинами и улучшением показателя на 0,8%. Четвертая и пятая строчка достались Nissan (454 автомобиля, +22,7%) и Hyundai (445 единиц, +52,4%).

При взгляде на рейтинг моделей можно увидеть, что самой продаваемой легковушкой стал KIA Sportage. Несмотря на то, что кроссовер лидирует уже не первый месяц, скорее всего его популярность в скором времени уйдет в историю: реализация этого SUV упала на 15,9%, а всего было приобретено 302 «паркетника». Заметим, что в России в указанном месяце модель занимает всего лишь 13 строчку. Второе место получил Renault Duster (290 штук, +31,2%), а третье разделили между собой Hyundai Tucson (219 экземпляров, +55,3%) и Skoda Octavia (219 авто, −16,4%).

Надо отметить, что за первые семь месяцев года украинский рынок показывает в целом положительную динамику: с начала года было куплено больше 44 000 новых машин, что на 6% больше, чем за тоже время в прошлом году.