Завод Nissan в России собрал 350 000 автомобилей

В паре с топовым в силовой гамме «паркетника» движком работает бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT. Такое авто может похвастать адаптивной светодиодной оптикой, круиз-контролем с функцией предотвращения столкновения, электроприводом пятой двери, а также обогревом руля, «лобовухи», боковых зеркал и всех сидений. Кроме того, покупателя порадует мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном. «Японец» в этой комплектации покинет дилерский центр минимум за 2 153 000 рублей.

Помимо Nissan X-Trail LE, модель предложена еще в двух вариантах: базовом XE и SE. А в моторную линейку входят также двухлитровый агрегат с отдачей в 144 «лошади» и дизель объемом 1,6 л (130 л. с.) И если первый работает как шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором, то второй сочетается только с «механикой».

Стоит напомнить, что российское предприятие Nissan запустило свои конвейеры в 2009 году. На данный момент там собирают для отечественных потребителей три кроссовера: Qashqai, X-Trail и Murano. Причем производственные мощности набирают обороты: в прошлом году было выпущено 45 847 машин, что на 26% больше объема 2016 года, а с начала этого года заводчане собрали 51 497 автомобилей.