Кто из автопроизводителей больше всех повысил цены в России

Аналитики уточняют, что если брать в расчет только иномарки, то средняя цена доходит до 1,64 млн., а если речь идет лишь об отечественных легковушках, то — до 623 000 «деревянных».

Самая масштабная разница в прейскуранте по сравнению с прошлогодними ценами была замечена у компании Geely: с января по октябрь китайцы увеличили средневзвешенный прайс на 43,2%. Второе место в этом антирейтинге занял Peugeot с показателем в 29,2%. Третья строчка досталась японцам: машины премиального Infiniti подрожали на 21,3%.

Еще пять брендов, представленных на российском рынке увеличили усредненную цену от 10 до 17% — это Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford по возрастающей. Но у большинства производителей (21 компания) ценники поднялись не более, чем на 10%.

Как ни странно, нескольким маркам удалось не только не поднять стоимость, а даже снизить ее. Рекордсменом среди них назван китайский Zotye, у которых упали средние расценки на 9,6%. За ним следует Jaguar (-3%), Subaru (-1,2%) и Honda (-1,1%), сообщает агентство «Автостат».