Какие автомобили покупали москвичи в ноябре

Сменились не только показатели, но и лидер рейтинга. На вершину пьедестала вернулся Volkswagen Polo с 1487 проданными машинами и увеличенным на 73% объемом сбыта. До этого «немец» возглавлял список самых популярных машин в сентябре.

Второе место занимает KIA Rio: за последний месяц осени авто разошлось тиражом в 925 экземпляров (-6%). За ним следует Skoda Rapid, который пришелся по вкусу 884 москвичам (+79%).

Четвертая строка досталась Hyundai Solaris (838 автомобилей, −30%). Первую пятерку замыкает еще один чешский лифтбэк — Skoda Octavia (703 машин, +7%). Остальные позиции в столичном чарте занимают кроссоверы Hyundai Creta (694 авто, −5%), Volkswagen Tiguan (634 единицы, +21%) и Nissan X-Trail (505 экземпляров, +23%), Toyota Camry (455 штук, +46%) и Nissan Qashqai (445 автомобилей, +41%), сообщает агентство «Автостат».

Между тем, аналитики прогнозируют спад автомобильных продаж в начале 2019-го года из-за повышения с первого января НДС до 20%.