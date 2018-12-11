Новые «Газели» поедут на двигателях от Volkswagen

Договор заключен до 2028 года включительно, инвестиции в проект составят порядка 20 млрд рублей.

Как ожидается, средства будут вложены в организацию производства свежих моделей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и дизельных двигателей. Причем речь идет о моторах немецкой марки Volkswagen.

Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники на ГАЗе. Более того: собранные на российском заводе турбодвижки достанутся будущим модификациям «Газель-NEXT».

Что касается прочих автоновинок, то информация о них пока держится в секрете. Впрочем, уже совсем скоро все тайное станет явным.

Напомним, что недавно Группа ГАЗ представила грузовики «Урал Next» в новом для себя сегменте дорожных капотников. На что способны большегрузы с колесной формулой 6x4 можно узнать из нашего эксклюзивного тест-драйва — здесь.