Стоит ли переплачивать за автомобиль с обогревом лобового стекла

Вместе с тем у этой опций есть и несколько недостатков, главный из которых — высокая цена. Возьмем, к примеру, самую ходовую иномарку на российском рынке — KIA Rio. Машина в простейшей комплектации предлагается покупателям по цене от 739 900 рублей, в то время как за авто с обогревом стекла — а таковым располагают лишь «старшие» версии модели — просят уже от 989 900 целковых.

KIA Rio вас не интересует? Присматриваетесь к авто класса «комфорт»? Допустим. Ford Focus нынче стоит от 841 000 рублей в базовом исполнении — без обогрева, естественно. «Зимний» пакет, включающий в себя эту опцию, доступен по цене в 21 500 «деревянных», но лишь в более интересной комплектации Trend за 948 000. Итого: 969 500 рублей.

Ищете кроссовер? Прайс на «пустой» Renault Duster стартует с отметки в 699 000 рублей, а с обогревом «лобовухи» — уже от 972 990. И так далее…