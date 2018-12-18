Стоит ли переплачивать за автомобиль с обогревом лобового стекла

Фото: metro.co.uk
Многие водители, подыскивая себе новенький автомобиль, обращают внимание на наличие в списке оснащения такой опции, как обогрев лобового стекла. Бесспорно, система в условиях суровых российских зим полезная. Но стоит ли она тех денег, которые просят за нее официальные дилеры?
Кристина Извекова

Дабы облегчить жизнь водителям, проживающим в холодных странах, автостроители изобрели такую полезную вещь, как ветровое стекло с обогревом. «Продвинутая» лобовуха представляет собой многослойное изделие, состоящее из двух листов самого стекла, поливинилбутиральной пленки и тонких нитей, по которым проходит электрический ток. Последние, как правило, изготавливаются из нихрома или другого тугоплавкого материала.

В эффективности лобового стекла с обогревом сомневаться не приходится — эта опция реально выручает россиян в морозное время года. Во-первых, такой «лобаш» быстрее прогревается зимой. Во-вторых, он моментально растапливает падающие с неба снежинки, тем самым улучшая рулевому обзор. И, наконец, в-третьих, стекла с обогревом гораздо меньше запотевают.

Фото: www.mngaragegeeks.com

Вместе с тем у этой опций есть и несколько недостатков, главный из которых — высокая цена. Возьмем, к примеру, самую ходовую иномарку на российском рынке — KIA Rio. Машина в простейшей комплектации предлагается покупателям по цене от 739 900 рублей, в то время как за авто с обогревом стекла — а таковым располагают лишь «старшие» версии модели — просят уже от 989 900 целковых.

KIA Rio вас не интересует? Присматриваетесь к авто класса «комфорт»? Допустим. Ford Focus нынче стоит от 841 000 рублей в базовом исполнении — без обогрева, естественно. «Зимний» пакет, включающий в себя эту опцию, доступен по цене в 21 500 «деревянных», но лишь в более интересной комплектации Trend за 948 000. Итого: 969 500 рублей.

Ищете кроссовер? Прайс на «пустой» Renault Duster стартует с отметки в 699 000 рублей, а с обогревом «лобовухи» — уже от 972 990. И так далее…

Фото: metro.co.uk

А ведь заплатить за лобовое стекло с обогревом, скорее всего, придется не единожды. Представьте, как будет обидно, если в дорогой «лобаш» прилетит на трассе камень. И хорошо, когда есть полис КАСКО, позволяющий безвозмездно менять стекло столько раз, сколько нужно. А иначе счет на круглую сумму за замену «лобовухи» выставят вам.

Серьезными затратами список минусов обогрева ветрового стекла не ограничивается. Водители также жалуются на некорректную работу радар-детекторов, которых сбивают с толку нити на «лобаше», и возникающие в темное время суток блики. Правда, верится в это с трудом. Вероятнее всего, такие товарищи просто пользуются дешевыми гаджетами и не утруждают себя регулярной очисткой стекла. Но как знать.

Каков же итог? Те, кто располагает ограниченным бюджетом и проживает в «теплых» регионах нашей Необъятной, где столбики термометров редко опускаются ниже −5 градусов, совершенно спокойно могут обойтись и без обогрева ветрового стекла. Если же «лишняя» денежка есть, как есть и острая необходимость в «лобаше» с электронитями, то покупайте — бесполезной эту опцию, как мы выяснили, уж точно назвать нельзя.

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18 декабря 2018
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