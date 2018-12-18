Стоит ли переплачивать за автомобиль с обогревом лобового стекла

Дабы облегчить жизнь водителям, проживающим в холодных странах, автостроители изобрели такую полезную вещь, как ветровое стекло с обогревом. «Продвинутая» лобовуха представляет собой многослойное изделие, состоящее из двух листов самого стекла, поливинилбутиральной пленки и тонких нитей, по которым проходит электрический ток. Последние, как правило, изготавливаются из нихрома или другого тугоплавкого материала.
В эффективности лобового стекла с обогревом сомневаться не приходится — эта опция реально выручает россиян в морозное время года. Во-первых, такой «лобаш» быстрее прогревается зимой. Во-вторых, он моментально растапливает падающие с неба снежинки, тем самым улучшая рулевому обзор. И, наконец, в-третьих, стекла с обогревом гораздо меньше запотевают.