За сколько по времени гаишник обязан составить протокол

С такой ситуацией водители сталкиваются чаще всего, потому что превышение скорости остается самым распространенным нарушением ПДД. Действительно, согласно статьи 28.5 КоАП, протокол должен составляться немедленно, но конкретного времени законодатели в этом документе почему-то не зафиксировали.

Согласитесь, понятие «немедленно» точно измерить невозможно, и оно может формулироваться каждой стороной по-своему. В конце концов, люди пишут с разной скоростью, и для некоторых будет нормой заполнять от руки печатный лист А4 в течение часа, а другие потратят на это пять минут.

Спрашивается, тогда зачем вообще законодатели «трудились» над этим пунктом, если на практике гражданину будет крайне непросто доказать вину полицейских при задержке с составлением протокола? Как обычно, выйти из такой ситуации поможет знание дополнительных внутриведомственных служебных документов. Речь идет о Приказе МВД РФ от 20.04.1999 N 297, который гласит, что остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий срок, а общественный транспорт на маршрутах следует задерживать не более одной или двух минут (пункт 13.8).