За сколько по времени гаишник обязан составить протокол

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Логика инспектора ГИБДД проста и понятна: если водитель превысил скорость, значит он торопится. А если нарушитель торопится, значит у стража порядка найдется дополнительный способ манипулировать ситуацией в свою пользу — тянуть время на оформление документов. Даже несмотря на то, что закон обязывает его делать это незамедлительно.
Иван Флягин

С такой ситуацией водители сталкиваются чаще всего, потому что превышение скорости остается самым распространенным нарушением ПДД. Действительно, согласно статьи 28.5 КоАП, протокол должен составляться немедленно, но конкретного времени законодатели в этом документе почему-то не зафиксировали.

Согласитесь, понятие «немедленно» точно измерить невозможно, и оно может формулироваться каждой стороной по-своему. В конце концов, люди пишут с разной скоростью, и для некоторых будет нормой заполнять от руки печатный лист А4 в течение часа, а другие потратят на это пять минут.

Спрашивается, тогда зачем вообще законодатели «трудились» над этим пунктом, если на практике гражданину будет крайне непросто доказать вину полицейских при задержке с составлением протокола? Как обычно, выйти из такой ситуации поможет знание дополнительных внутриведомственных служебных документов. Речь идет о Приказе МВД РФ от 20.04.1999 N 297, который гласит, что остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий срок, а общественный транспорт на маршрутах следует задерживать не более одной или двух минут (пункт 13.8).

Тот факт, что и здесь не указано конкретное время необходимых процедур, осуществляемых полицейским в отношении рядовых водителей, смущать никого не должен. Ведь понятие «остановка» предельно ясно и четко сформулирована в ПДД — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до пяти минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства (пункт 1.2).

Получается, если формально речь идет о «преднамеренной» (это ключевое слово) остановке транспортного средства стражем порядка, то в любом случае она не должна превышать указанных пяти минут.

Конечно, с тем, что на составление протокола законом отводится пять минут, инспектор ГИБДД будет спорить с пеной у рта уже только потому, что это правило утверждается не прямо, а косвенно.

Особо ушлые и «находчивые» сотрудники в этом случае могут угрожать водителю задержанием на три часа. Но вы должны знать, что оформление протокола никак не может считаться мотивом задержания. Согласно статье 27.3 КоАП, кратковременное ограничение свободы может быть применено только в исключительных случаях. Причем, при задержании полицейский обязан оформлять отдельный протокол, где должен указать все причины этой меры.

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21 декабря 2018
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