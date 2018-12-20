АВТОВАЗ отложил старт продаж LADA Vesta Sport

Российские покупатели смогут приобрести заряженный седан только в январе следующего года, хотя раньше тольяттинский производитель планировал его запуск на рынок уже в декабре. Конекретную дату начала продаж пресс-служба АВТОВАЗа сообщит позже.

LADA Vesta Sport, представленная на Московском международном автосалоне, оснащена 1,8-литровым мотором, мощность которого увеличена с 122 до 145 л. с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач JR5. Автомобиль разгоняется до 100 км в час за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км в час.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», LADA Vesta Sport в версии SW не так давно получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Так что на россйсий рынок заряженная модель поступит не только в кузове седан, но и в исполнении универсал.