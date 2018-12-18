Как можно сэкономить при покупке моделей АВТОВАЗа

Наиболее востребованными автомобилями в России остаются модели АВТОВАЗА. Причем некоторые сравнительно свежие из них уже успели постареть, азначит у «ладоводов» появилась возможность сэкономить. Портал «АвтоВзгляд» отметил на вторичном рынке пять самых доступных моделей LADA с пробегом.
В этом году российский рынок атаковала обновленная LADA Granta, в 2016-ом — XRAY, годом ранее — лидер официального рынка Vesta, в 2012 у нас появился Largus. Ну а такой ветеран советского автопрома, как LADA 4x4 известен нам с далекого 1977 года.
Посмотрим, как можно сэкономить, покупая тольяттинские бестселлеры на вторичном рынке.
LADA Vesta
LADA Vesta, оставаясь лидером российских продаж за прошедшие одиннадцать месяцев текущего года, официально предлагается в диапазоне от 554 900 до 809 400 рублей. Седан оснащается на выбор двумя бензиновыми моторами — 1,6-литровой «четверкой» мощностью 106 и 1,8-литровым агрегатом с отдачей 122 л. с.
Самые первые «Весты» 2015 года выпуска доступны на вторичном рынке за 400 000 — 420 000 «деревянных». Речь идет о версиях со 106-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой». Машины 2016 и 2017 года дороже совсем незначительно — от 420 000, но богато «упакованные» прошлогодние варианты обойдутся под 800 000 рублей.
Вторую позицию на официальном рынке уверенно удерживает LADA Granta. Обновленный седан текущего модельного года у дилеров оценен от 419 900 до 608 800 «деревянных». Модель доступна с тремя вариантами 1,6-литрового бензинового мотора мощностью 87, 98 и 106 л. с.
Рестайлинговые экземпляры с пробегом в несколько тысяч километров, вышедшие в этом году, встречаются на «вторичке» крайне редко, и их цена может стартовать от 380 000 — 400 000 рублей. Но будьте готовы, что такие авто продают вынужденно, и они могут быть битыми или находиться в залоге. Что касается дорестайлинговых версий, то прошлогодние «Гранты» стоят в среднем 300 000 — 400 000, а пятилетние машины с пробегом за 100 000 километров доступны минимум за 150 000 целковых.
LADA Largus
На третьей позиции среди отечественных автомобилей в рейтинге продаж на официальном рынке обосновался универсал LADA Largus за 530 900 — 676 400 рублей. В его силовую линейку входят уже знакомые нам 1,6-литровые агрегаты мощностью 87 и 106 л. с.
На самые первые экземпляры 2012 года выпуска с пробегом далеко за 100 000 верст можно рассчитывать, имея в кармане как минимум 300 000 — 320 000 рублей. Прошлогодние универсалы обойдутся от 400 000 до 650 000 рублей. Напомним, что в отличие от предыдущих моделей АВТОВАЗа «Ларгусы» комплектуются единственной безальтернативной механической пятиступенчатой коробкой передач.
Первый кроссовер тольяттинского производителя — компактный LADA XRAY — официально доступен в ценовом диапазоне от 539 900 до 772 900 «деревянных». Как и LADA Vesta, автомобиль оснащается на выбор двумя бензиновыми моторами — 1,6-литровой «четверкой» мощностью 106 и 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 л. с.
Самые ранние экземпляры 2016 года выпуска с пробегом от 50 000 километров предлагаются на вторичном рынке минимум за 430 000 — 450 000 рублей. Прошлогодние кроссоверы продаются в среднем от 500 000 рублей.
LADA 4x4
Новый экземпляр знаменитого внедорожника всех времен и народов LADA 4x4 в классическом трехдверном кузове предлагается за 473 900 — 529 900 рублей. Автомобиль заряжен единственным доступным 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л. с., который работает безальтернативной пятиступенчатой «механикой».
На пятилетнюю бывшую «Ниву» с пробегом около 100 000 верст можно рассчитывать минимум за 180 000 — 200 000 «деревянных». А прошлогодние варианты LADA 4x4 доступны в ценовом диапазоне от 350 000 до 450 000 рублей.