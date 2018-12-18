Как можно сэкономить при покупке моделей АВТОВАЗа

В этом году российский рынок атаковала обновленная LADA Granta, в 2016-ом — XRAY, годом ранее — лидер официального рынка Vesta, в 2012 у нас появился Largus. Ну а такой ветеран советского автопрома, как LADA 4x4 известен нам с далекого 1977 года.

Посмотрим, как можно сэкономить, покупая тольяттинские бестселлеры на вторичном рынке.