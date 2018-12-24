ГИБДД официально отказалась от переэкзаменовки водителей раз в 10 лет

Напомним, что грандиозная шумиха в обществе началась на прошлой неделе после того, как на IV Конгрессе автошкол России главный автоинспектор страны Михаил Черников поддержал инициативу представителя региональной автошколы о регулярной переэкзаменовке поголовно всех водителей, высказавшись в том духе, что это «хорошая инициатива», которую следует грамотно «сформулировать» и «серьезно проработать». Именно эта генеральская реакция заставила многих подумать, что нелепая идея скоро воплотиться в жизнь.

А иначе, учитывая российские реалии, когда мимоходом брошенное высокопоставленным чиновником «одобрямс» немедленно превращается в законный или подзаконный акт, расценить высказывание начальника ГУ ОБДД МВД РФ было просто невозможно. К счастью, в ведомстве довольно быстро спохватились и выпустили официальный релиз, посвященный проблеме.