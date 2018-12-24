ГИБДД официально отказалась от переэкзаменовки водителей раз в 10 лет

ГУ ОБДД МВД РФ, поддержав по началу недавнее предложение директора одной из ярославских автошкол переэкзаменовывать водителей раз в десять лет при замене «прав», включило задний ход, официально заявив на своем сайте, что «в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и соответственно изменений в законодательство не планируется».
Напомним, что грандиозная шумиха в обществе началась на прошлой неделе после того, как на IV Конгрессе автошкол России главный автоинспектор страны Михаил Черников поддержал инициативу представителя региональной автошколы о регулярной переэкзаменовке поголовно всех водителей, высказавшись в том духе, что это «хорошая инициатива», которую следует грамотно «сформулировать» и «серьезно проработать». Именно эта генеральская реакция заставила многих подумать, что нелепая идея скоро воплотиться в жизнь.
А иначе, учитывая российские реалии, когда мимоходом брошенное высокопоставленным чиновником «одобрямс» немедленно превращается в законный или подзаконный акт, расценить высказывание начальника ГУ ОБДД МВД РФ было просто невозможно. К счастью, в ведомстве довольно быстро спохватились и выпустили официальный релиз, посвященный проблеме.
В нем, в частности, Госавтоинспекция МВД России подчеркнула, что «прозвучавшие предложения являются исключительно дискуссионными и не влекут за собой никаких правовых последствий». Возможно, взбудоражившая общество реакция г-на Черникова относилась к прозвучавшему на конгрессе мнению, о целесообразности проведения переэкзаменовки в добровольном порядке на безвозмездной основе, не задействуя при этом регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ.
Хотя, скорее всего, ГИБДД отказалась от скандальной новации именно после ее бурной негативной оценки обществом и элегантно выела себя из под удара. Жаль, что это чуть ли не единичный случай, когда придорожные полицейские прислушались к общественному мнению. Ведь, например, не менее критикуемое решение гаишников отказаться при приеме экзаменов на «права» от площадки, выводя выпускников автошкол сразу в город, служивые продолжают пробивать с упорством, достойным лучшего применения. Впрочем, это тема отдельного разговора.