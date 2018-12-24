Самые «крутые» модели Ford, на которых вы никогда не прокатитесь

Один из самых редких экспонатов — Ford Model B 1904-го года. Его уникальность еще и в том, что эта четырехместная машина с расположенным в передней части мотором принадлежала самому Генри Форду. Таких экземпляров по всему миру в настоящий момент насчитывается всего шесть!

А как вам понравится сохранившийся в первозданном виде Ford Model N, ставший предшественником бескомпромиссного Ford Model T? По сути, с него началась автомобилизация всего человечества! Автомобиль с расположенным спереди 15-сильным четырехцилиндровым мотором продавался в десять раз эффективнее, чем его более престижный собрат с индексом K и высокопроизводительным шестицилиндровым движком.

Успех этой модели сыграл для Генри Форда важнейшую роль: он сделал ставку на надежный и простой в обслуживании автомобиль, доступный массовому потребителю. Так и появился на свет Ford Model T.