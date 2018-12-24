Самые «крутые» модели Ford, на которых вы никогда не прокатитесь

Новый 2019 год, новые рубежи, новый автосалон в Детройте и… старые модели! Неужели где-то сломалась машина времени? Никак нет — просто американцы решили представить единственную на планете коллекцию первых, эксклюзивных и раритетных автомобилей Ford.
Экспозиция завода «Форд» на авеню Пикетт в Детройте станет красочным украшением первого международного мотор-шоу 2019 года. Ведь именно тут публике представят полную и единственную в мире коллекцию легендарных моделей заокеанской марки.
Наряду со знаменитыми Ford Model A и Ford Model T на площадке бывшего «фордовского» предприятия предстанет вся «алфавитная» линейка — от В до R и S. Семейство машин пополнилось экземплярами из уникальной коллекции небезызвестного Ларри Портера. Тут можно будет увидеть авто из маркировок C, F, K, N.
Один из самых редких экспонатов — Ford Model B 1904-го года. Его уникальность еще и в том, что эта четырехместная машина с расположенным в передней части мотором принадлежала самому Генри Форду. Таких экземпляров по всему миру в настоящий момент насчитывается всего шесть!
А как вам понравится сохранившийся в первозданном виде Ford Model N, ставший предшественником бескомпромиссного Ford Model T? По сути, с него началась автомобилизация всего человечества! Автомобиль с расположенным спереди 15-сильным четырехцилиндровым мотором продавался в десять раз эффективнее, чем его более престижный собрат с индексом K и высокопроизводительным шестицилиндровым движком.
Успех этой модели сыграл для Генри Форда важнейшую роль: он сделал ставку на надежный и простой в обслуживании автомобиль, доступный массовому потребителю. Так и появился на свет Ford Model T.
Для разработки модели с литерой Т на заводе была создана «секретная комната», представляющая собой огороженное пространство площадью 80 «квадратов» с парой станков, чертежным столом и доской для рисования мелом. Сегодня эту тайную лабораторию может увидеть любой желающий.
Здесь были произведены первые 12 000 экземпляров Ford Model T. Всего, напомним, в период с 1908-го по 1927-й год собрано 15 000 000 таких машин. С 1910-го года их выпуск был перенесен на новую площадку в Хайленд-Парке, что пригороде Детройта, где Форд впервые организовал конвейерную сборку транспортных средств.
А о том, как сегодня клепают автомобили популярной американской марки в России, можно узнать здесь.