В России стартовали продажи кроссовера Jaguar I-Pace

Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover еще в середине лета объявила российские ценники на свой электрокроссовер Jaguar I-Pace и обещала привезти новинку в РФ осенью. Но по какой-то причине автомобиль задержался: британцы начали продавать экологически чистый «паркетник» только сейчас.
Светлана Ермолаева

На отечественном рынке Jaguar I-Pace предлагается в трех комплектациях: S, SE и HSE. Кроме того, состоятельным покупателям модель доступна в спецверсии First Edition с самым внушительным ценником.

В стартовом варианте «зеленый» кроссовер обойдется как минимум в 5 825 000 рублей, I-Pace SE оценили в 6 281 000 «деревянных», электрокар в комплектации HSE готовы отдать за 6 768 000, а приобретение авто в версии First Edition выльется в 7 353 000 «целковых».

Стоит добавить, что заводская гарантия на Jaguar I-Pace распространяется в течении трех лет или пока на одометре не появится 100 000 километров — что наступит ранее. При этом бесплатно ремонтировать батарею британцы готовы в течение аж 8 лет или до 160 000 км пробега.

Напомним, что силовая установка электромобиля выдает суммарную мощность в 400 л. с. при максимальном крутящем моменте в 696 Нм. Агрегат разгоняет машину с нуля до сотни за 4,8 секунды, а ее максимальная скорость ограничена 200 км/ч. Запас хода без дополнительных подзарядок — 470 км.

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20 декабря 2018
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