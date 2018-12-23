Платный въезд в Москву после провала митинга против Ликсутова введут в 2019 году

Что в итоге подтвердило правоту идеолога новой транспортной политики столичных властей по уничтожению автовладельцев как класса Максима Ликсутова в том, что если граждане не протестуют, не митингуют, не выходят на улицы — их все устраивает.

И дорогущая парковка, как и сами платные парко/места, и запрет на парковку там, где стоящие у тротуаров машины никому не мешают, и, следовательно, скорое и логичное по мнению властей введение платной парковки во дворах жилых домов (к 14.30 сказать свое «фи» Ликсутову пришло около 1000 человек).