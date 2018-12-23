Платный въезд в Москву после провала митинга против Ликсутова введут в 2019 году

23 декабря в Москве в гайд-парке Сокольники митинг «Останови Ликсутова» состоялся. Однако акция, запланированная в формате независимого референдума по подсчету голосов реальных жителей города, протестующих против повышения стоимости парковки в Москве; отмены бесплатной парковки в выходные дни и сокращения возможности бесплатной парковки с 15 минут до 5 минут, откровенно провалилась. К 14.00, по крайней мере, в гайд-парке было пусто, как на кладбище.
Что в итоге подтвердило правоту идеолога новой транспортной политики столичных властей по уничтожению автовладельцев как класса Максима Ликсутова в том, что если граждане не протестуют, не митингуют, не выходят на улицы — их все устраивает.
И дорогущая парковка, как и сами платные парко/места, и запрет на парковку там, где стоящие у тротуаров машины никому не мешают, и, следовательно, скорое и логичное по мнению властей введение платной парковки во дворах жилых домов (к 14.30 сказать свое «фи» Ликсутову пришло около 1000 человек).
Тех самых властей, выборы которых в лице г-на Собянина проигнорировало в последний раз три четверти москвичей, чем в очередной раз подтвердило полное равнодушие к тому, что делается в городе. Ну и получайте тогда то, что получаете — вечные пробки при повсеместных запретах в том числе и на беспроблемную парковку у школ, поликлиник-больниц и других традиционных мест притяжения.
Хотя, судя по мизерному количеству полиции на митинге «Останови Ликсутова», градоначальники и не опасались чрезвычайного наплыва масс, активно выступающих против из решений. То есть абсолютно не готовы включить заднюю передачу.
Что, впрочем, подтвердил и лидер «ведерок» Петр Шкуматов, заявивший, что и не рассчитывал на активность москвичей. Добавив при этом, что благодаря такой позиции, мы в самом ближайшем будущем получим трехконтурный платный въезд в Первопрестольную, когда платить придется и за пересечение МКАД, и ТТК, и Садового кольца.
Что ж, посмотрим теперь, как аукнется подобная электоральная пассивность в самом ближайшем будущем…