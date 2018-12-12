Илон Маск обещал показать в будущем году прототип давно обещанного прототипа

Поговорить о столь давно обещанном пикапе г-на Маска вынудил один из подписчиков его странички в соцсети, поинтересовавшийся, когда же он сможет заказать машину. И получил уклончивый ответ, что прототип, скорее всего, появится уже в следующем году. О сроках же запуска авто в серийное производство Маск умолчал и в этот раз.

Стоит сказать, что информации о будущей новинке Tesla пока не так много. Ранее говорилось о пикапе с шестиместным салоном и с запасом хода на одном полном заряде батарей до 500—600 миль (около 800 км), который увидит свет после дебюта нового кроссовера Model Y. Сообщалось так же, что электрокар оснастят двумя моторами и ассистентом автоматической парковки с датчиками по всему периметру авто.

Правда, к тому моменту, когда марка все-таки выпустит свой пикап на рынок, внимание покупателей уже будет завоевано конкурентами. Так, на автосалон в Лос-Анджелесе компания Rivian привезла серийный грузовичок на батарейках R1T. Пятиместный автомобиль проезжает до 650 км без дозарядки, а в его арсенале — четыре мотора суммарной мощностью 750 л. с., (до первой сотни машина разгоняется за три секунды).