Завод Nissan в России поставил рекорд

Лидером стал Nissan X-Trail, собранный в количестве 26 598 штук. Стоит отметить, что в конце прошлого года в России запустили локальную сборку обновленного кроссовера. До дилерских шоу-румов автомобиль доехал в начале декабря.

Цена на новинку начинается от 1 451 000 рублей. «Паркетник» оснащен двумя бензиновыми моторами объемом 2 л и 2,5 л мощностью 144 и 171 л. с. соответственно. Младший агрегатируется как с шестиступенчтой «механикой», так и с вариатором X-Tronic. Кроме того, в силовой линейке имеется и 1,6-литровый дизель с отдачей в 130 «лошадей». Он работает только в паре с механической коробкой передач.

Второе место с мизерным отставанием занял Nissan Qashqai с показателем в 26 407 экземпляров. А третье досталось Nissan Murano (3520 авто).

Напомним, что не так давно завод отметил юбилейный выпуск: с конвейера сошла 350 000-я машина. «Праздничным» авто оказался рестайлинговый «Икс-трэйл» ярко-оранжевого цвета в комплектации LE Yandex.