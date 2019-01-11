Завод Nissan в России поставил рекорд

Фото: Nissan
Кроме Нового года, поводом для торжеств на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стал производственный рекорд. Всего за 2018-й на предприятии собрали 56 525 автомобилей. Это самый высокий показатель за всю историю бренда в России, превзошедший показатели 2017-го на 23%. Какая же модель вышла самым большим тиражом?
Светлана Ермолаева

Лидером стал Nissan X-Trail, собранный в количестве 26 598 штук. Стоит отметить, что в конце прошлого года в России запустили локальную сборку обновленного кроссовера. До дилерских шоу-румов автомобиль доехал в начале декабря.

Цена на новинку начинается от 1 451 000 рублей. «Паркетник» оснащен двумя бензиновыми моторами объемом 2 л и 2,5 л мощностью 144 и 171 л. с. соответственно. Младший агрегатируется как с шестиступенчтой «механикой», так и с вариатором X-Tronic. Кроме того, в силовой линейке имеется и 1,6-литровый дизель с отдачей в 130 «лошадей». Он работает только в паре с механической коробкой передач.

Второе место с мизерным отставанием занял Nissan Qashqai с показателем в 26 407 экземпляров. А третье досталось Nissan Murano (3520 авто).

Напомним, что не так давно завод отметил юбилейный выпуск: с конвейера сошла 350 000-я машина. «Праздничным» авто оказался рестайлинговый «Икс-трэйл» ярко-оранжевого цвета в комплектации LE Yandex.

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11 января 2019
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