В России стартовали продажи обновленного Nissan X-Trail

Еще 29 октября обновленный Nissan X-Trail встал на конвейер завода марки в Санкт-Петербурге, и вот наконец новинка поступила в продажу. Японцы, надо сказать, потрудились на славу: они не только освежили экстерьер и интерьер машины, но и доработали некоторые технические моменты. К примеру, внедрили систему обогрева спинок задних кресел и более мощный 180-амперный генератор.

Также к услугам автовладельцев — улучшенная шумоизоляция, более эффективный обогрев лобового стекла, система автоматического открытия двери багажника простым движением ноги, новый органайзер в грузовом отсеке и ряд электронных ассистентов Nissan Intelligent Mobility — в том числе система обнаружения препятствий при выезде задним ходом.

Моторная гамма обновленного Nissan X-Trail для России включает в себя 2,0 и 2,5-литровые бензиновые агрегаты мощностью 144 и 171 л. с., а также 130-сильный «дизель» объемом 1,6 литра. Последний работает исключительно с шестискоростной «механикой». Для двух остальных, помимо МКП, предусмотрена и бесступенчатая трансмиссия. Привод, как и прежде, предлагается передний и полный.

Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже испытал рестайлинговый Nissan X-Trail в деле — посмотреть наш видеообзор можно здесь.