Гоночный Volkswagen Golf GTI TCR продолжили в серии

Максимальная скорость Volkswagen Golf GTI TCR ограничена 250 км/ч. При желании и за доплату можно поднять эту отметку до 260 км/ч. Новинка способна разменивать первую сотню с места за 5,6 секунды.

В арсенале «заряженного» авто имеется целый набор продвинутых систем активной безопасности: к примеру, дистанцию до впереди идущего авто контролирует Front Assist. Кроме того, «хетч» может похвастать цифровой приборной панелью, светодиодными фарами и спортивными сиденьями с усиленной боковой поддержкой. Гордость машины — спортивный руль с анатомическими выступами и красной отметкой «на 12 часов», характерной именно для гоночных автомобилей.