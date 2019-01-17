Гоночный Volkswagen Golf GTI TCR продолжили в серии

Дорожное воплощение гоночного Volkswagen Golf GTI TCR, получившее такое же название, была представлена немногим меньше года назад. Но до рынка «горячий» хетчбэк добрался только сейчас. «Трехдверку» оснастили резвым 290-сильным мотором, выступающим в паре с семиступенчатым DSG с двумя сцеплениями.
Максимальная скорость Volkswagen Golf GTI TCR ограничена 250 км/ч. При желании и за доплату можно поднять эту отметку до 260 км/ч. Новинка способна разменивать первую сотню с места за 5,6 секунды.
В арсенале «заряженного» авто имеется целый набор продвинутых систем активной безопасности: к примеру, дистанцию до впереди идущего авто контролирует Front Assist. Кроме того, «хетч» может похвастать цифровой приборной панелью, светодиодными фарами и спортивными сиденьями с усиленной боковой поддержкой. Гордость машины — спортивный руль с анатомическими выступами и красной отметкой «на 12 часов», характерной именно для гоночных автомобилей.
В стандартном варианте такой Golf комплектуют 18-дюймовыми колесными дисками в двух вариантах исполнения — на выбор. Опционально можно подобрать комплект дисков диаметром 19 дюймов.
Также авто отличается декоративным рисунком на заднем крыле, карбоновыми корпусами боковых зеркал и агрессивно выступающими порогами. Приятным штрихом стала приветственное освещение — проекция надписи TCR на дорогу под открытыми передними дверями.
Автомобиль Golf GTI TCR доступен только для европейских потребителей. К примеру, на домашнем рынке Германии хетчбэк оценили в 38 950 евро, что по актуальному курсу приравнивается к почти к 3 000 000 рублей.