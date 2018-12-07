Названы сроки появления новых Volkswagen Golf и Passat

По словам представителей Volkswagen, Golf нового, уже восьмого по счету поколения дебютирует в первой половине следующего года. А зная о том, что производство модели наладят в июне, можно предположить, что европейские продажи новинки начнутся в июле-сентябре. Вероятно, тогда же сменивший генерацию хетчбэк доберется и до российского авторынка.

Кроме того, в начале следующего года свет увидит компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, ориентированный на Китай и Бразилию. Напомним, в Европе эта модель уже продается. Не исключено, что спустя некоторое время самый маленький SUV в линейке бренда приедет и в нашу страну. Правда, если это и случится, то не раньше второй половины 2019 года.