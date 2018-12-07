Названы сроки появления новых Volkswagen Golf и Passat

В Вольфсбурге состоялась ежегодная конференция Volkswagen, в ходе которой представители компании рассказали о своих грядущих новинках. В частности, раскрыли подробности о новом поколении хетчбэка Golf, следующем Passat и других моделях, готовящихся к премьере.
По словам представителей Volkswagen, Golf нового, уже восьмого по счету поколения дебютирует в первой половине следующего года. А зная о том, что производство модели наладят в июне, можно предположить, что европейские продажи новинки начнутся в июле-сентябре. Вероятно, тогда же сменивший генерацию хетчбэк доберется и до российского авторынка.
Кроме того, в начале следующего года свет увидит компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, ориентированный на Китай и Бразилию. Напомним, в Европе эта модель уже продается. Не исключено, что спустя некоторое время самый маленький SUV в линейке бренда приедет и в нашу страну. Правда, если это и случится, то не раньше второй половины 2019 года.
Ближе к концу будущего года публике представят две версии Volkswagen Passat — одну для Европы и Бразилии, а вторую — для Соединенных Штатов. Помимо этой модели, в 2019-м вольфсбургцы покажут новую модификацию T-Roc Cabrio, а также электрические Lavida, Bora, Golf и Polo, созданные, опять же, для китайских покупателей.
Чуть позже — уже в следующем десятилетии — дебютирует пятиместный вариант кроссовера Teramont (в других странах Atlas) и таинственный компактный SUV, название которого пока не раскрывается. Говорить о перспективах появления этих моделей на российском рынке по понятным причинам слишком рано.