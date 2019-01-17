Когда можно безнаказанно уехать от гаишника, который тебя остановил

Один из «фирменных» приемов работы сотрудников региональных ДПС — отправить к обочине трассы взмахом полосатого жезла с десяток машин и потом не торопясь проверять документы и общаться с их водителями по одному.

При этом автомобилисты из остановленных последними транспортных средств вынуждены дожидаться своей очереди к сотруднику по 10–20–30 минут. Гаишнику так удобнее, у него служба идет и он никуда не спешит. А водитель — не маленький, подождет высочайшей аудиенции у хозяина дороги!

Любой, кто хоть раз в жизни оказывался на месте такого остановленного, злился и нервничал из-за бесцельно и безвозвратно потерянных десятков минут жизни. И при этом испытывал острое желание взять и уехать, не дождавшись подхода неторопливого сотрудника ДПС. Но не уезжал, поскольку не уверен: а насколько это будет законно?