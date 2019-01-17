Когда можно безнаказанно уехать от гаишника, который тебя остановил

Как быть в случае, когда сотрудники ДПС тормозят твою машину, но подходить к ней не спешат? Уехать потеряв терпение через несколько минут, или стоять и ждать, когда, наконец, служивый соизволит снизойти до общения с тобой?
Один из «фирменных» приемов работы сотрудников региональных ДПС — отправить к обочине трассы взмахом полосатого жезла с десяток машин и потом не торопясь проверять документы и общаться с их водителями по одному.
При этом автомобилисты из остановленных последними транспортных средств вынуждены дожидаться своей очереди к сотруднику по 10–20–30 минут. Гаишнику так удобнее, у него служба идет и он никуда не спешит. А водитель — не маленький, подождет высочайшей аудиенции у хозяина дороги!
Любой, кто хоть раз в жизни оказывался на месте такого остановленного, злился и нервничал из-за бесцельно и безвозвратно потерянных десятков минут жизни. И при этом испытывал острое желание взять и уехать, не дождавшись подхода неторопливого сотрудника ДПС. Но не уезжал, поскольку не уверен: а насколько это будет законно?
Чтобы ответить на такой вопрос придется изучить несколько строчек Административного регламента работы ГИБДД, вступившего в силу осенью 2017-го года. Он регулирует, помимо прочего, и механизм остановки машин сотрудниками ДПС.
Пункт 87 этого документа говорит, что «Остановка транспортного средства осуществляется с учетом требований правил дорожного движения и соблюдением мер, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения».
Напомним, что ПДД РФ утверждают, что «остановка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут».
Возвращаясь к Административному регламенту ГИБДД скажем, что его пункт 89 требует от ДПС, чтоб «остановив транспортное средство, сотрудник должен без промедления подойти к водителю». Без промедления — это значит сразу, немедленно.
Поэтому когда вас, вместе с еще несколькими машинами, «тормознул» патруль ДПС и офицеры явно не спешат к вашему авто, следует начать видеосъемку. На ней должно быть запечатлены и ваша машина, и полицейская.
Если в течение 5 минут никто из сотрудников не соизволит к вам не явится, можно смело садиться и уезжать. Возможно, хотя и вряд ли, служивые возбудятся от такой «дерзости» с вашей стороны им бросятся в погоню.
В таком случае все общение с ними, опять же, фиксируйте на видео и поясните им, что вы уехали исключительно исходя из требований ПДД и что у вас имеется видеозапись, подтверждающяя их (сотрудников) пятиминутное игнорирование вашего существования.
После этого, на этапе «у меня есть видеозапись», инцидент бывает исчерпан в подавляющем большинстве случаев.