О каких функциях нового VW Golf владелец может никогда не узнать

Стоит начать с того, что в багажном отделении хетчбэка предусмотрено два источника освещения. А догадывались ли вы, что левый вынимается, и его можно использовать как фонарь, при этом мягкий желтый свет сменяется на более яркий и белый.

Слева на центральной консоли спряталось небольшое отделение для хранения мелочей, в которое вполне умещается смартфон. А под передним пассажирским сиденьем есть выдвижной отсек, куда можно положить, например, аптечку или светоотрожающие жилеты.

А вот и еще один секрет: картинка с камер внешнего обзора принудительно выводится на центральный дисплей. Там же на экране можно отдельно отключить обогрев руля, хотя его включение запрограммировано на одну кнопку вместе с обогревом водительского кресла.

Кстати, если не устраивает автоматически увеличивающийся уровень звука аудиопроигрывателя вместе с набором скорости, то и эту функцию легко можно отключить в настройках.

И еще: зажатая кнопка Menu на мультимедийке выводит на экран служебную информацию, а кнопка обнуления пробега при включенном зажигании — километры до следующего ТО.