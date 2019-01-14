Когда появится в продаже новая LADA Granta Sport

По предварительным данным, спортивная модификация популярной у нас модели будет отличаться от стандартной версии перенастроенной подвеской, видоизмененным обвесом, спойлером на крышке багажника, оригинальными колесными дисками и по-другому оформленным салоном.

Как заявил вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек, на которого ссылается «РГ», предприятие ведет работу над обновленной моделью, но проект сейчас находится на ранней стадии, и появление автомобиля в 2019-ом году остается под вопросом.

Напомним, что LADA Granta Sport первого поколения была представлена в 2011 году. Cпортивную Granta отличали 16-дюймовые литые диски, низкопрофильные шины, передние и задние тормозные диски увеличенного диаметра, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет и газонаполненные амортизаторы. Самым мощным вариантом в силовой линейке был 120-сильный мотор объемом 1,6 л. В прошлом году производство спортивной модели закончилось.