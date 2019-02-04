LADA Vesta получила новые комплектации и подешевела

Один из самых простых для автопроизводителя способов удешевить модель и сделать ее привлекательней — выпустить в менее «навороченной» базовой комплектации. Именно так и поступил АВТОВАЗ: бестселлер рынка LADA Vesta обзавелась новыми стартовыми вариантами сразу в трех модификациях и, соответственно, свежими заманчивыми ценниками.
Автомобиль LADA Vesta в кузове седан получил младшую комплектацию Standard: 106-сильный мотор, выступающий в паре с пятиступенчатой «механикой», пара фронтальных подушек безопасности и электронный помощник при старте на подъеме. Кроме того, «четырехдверку» оснастили рулевой колонкой, регулируемой по высоте и вылету, передними электростеклоподъемниками и зеркалми с обогревом и электроприводом. Отныне цена на авто начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 дешевле прежнего начального прайса.
LADA Vesta SW в свежей комплектации Classic обойдется в 676 900 «деревянных», что на 28 000 меньше предыдущего ценника. Универсал комплектуется 1,6-литровым двигателем и МКП, двумя айрбэгами и системой курсовой устойчивости. Также в списке оснащения передние кресла с подогревом, кондиционер и охлаждаемый вещевой ящик.
LADA Vesta SW Cross с увеличенным дорожным просветомподешевел на 25 000 рублей: теперь «сарай» можно приобрести за 779 900 ₽ Помимо всего вышеперечисленного, машина отличается водительским креслом с дополнительными регулировками, центральным подлокотником, натяжной полкой багажника и целым набором сеточек и органайзеров для удобства перевозки багажа. Покупателя также порадуют датчики дождя и света, парктроники и круиз-контроль.
Напомним, что в прошлом году «Веста» стала самым популярным авто в России. Всего за 12 месяцев продано 108 364 экземпляров.