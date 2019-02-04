LADA Vesta получила новые комплектации и подешевела

Автомобиль LADA Vesta в кузове седан получил младшую комплектацию Standard: 106-сильный мотор, выступающий в паре с пятиступенчатой «механикой», пара фронтальных подушек безопасности и электронный помощник при старте на подъеме. Кроме того, «четырехдверку» оснастили рулевой колонкой, регулируемой по высоте и вылету, передними электростеклоподъемниками и зеркалми с обогревом и электроприводом. Отныне цена на авто начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 дешевле прежнего начального прайса.

LADA Vesta SW в свежей комплектации Classic обойдется в 676 900 «деревянных», что на 28 000 меньше предыдущего ценника. Универсал комплектуется 1,6-литровым двигателем и МКП, двумя айрбэгами и системой курсовой устойчивости. Также в списке оснащения передние кресла с подогревом, кондиционер и охлаждаемый вещевой ящик.