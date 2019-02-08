Ford построил «собачий» автомобиль

Правильно перевозить домашних питомцев в автомобиле — целая наука. Пренебрежение правилами при аварии может привести к печальным последствиям: четвероногий друг может не только пострадать сам, но и покалечить водителя и пассажиров. Кстати, все уважающие себя автостроители стараются позаботиться о дорожной безопасности не только людей, но и домашних животных.
По статистике, собранной специалистами компании Ford в европейских странах, и в России в частности, держат дома питомцев больше 185 млн. человек. Из них огромная доля приходится на владельцев собак (84,9 млн.). Но во время соцопроса каждый третий признался, что совершенно не заботится о безопасности лохматых пассажиров, позволяя им во время движения спокойно передвигаться по салону.
Некоторые респонденты поведали, что уже попадали в аварии по вине собаки: животные включали поворотники, загораживали обзор, выпрыгивали на ходу из окна и даже кусали пассажиров.
Инженер компании Ford Рене Бернс разработал особую конструкцию багажного отделения автомобиля, где безопасно и с комфортом можно перевозить песиков даже самых крупных пород.
Для того, чтобы в багажник поместился бокс для перевозки ирландского волкодава, крупнейшей из собак, разработчик изменил форму проема пятой двери, модифицировал форму различных крепежей и уменьшил толщину слоя пены в обшивке задней части крыши.
Стоит добавить, что в отличие от некоторых стран, где существуют жесткие правила для перевозки четвероногих, в России животные приравниваются к обычному багажу. Но, хоть за небезопасную транспортировку у нас штраф не положен, лучше все-таки заботиться о братьях наших меньших и пользоваться специальными шлейками, клетками, гамаками и сетками.