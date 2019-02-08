Ford построил «собачий» автомобиль

По статистике, собранной специалистами компании Ford в европейских странах, и в России в частности, держат дома питомцев больше 185 млн. человек. Из них огромная доля приходится на владельцев собак (84,9 млн.). Но во время соцопроса каждый третий признался, что совершенно не заботится о безопасности лохматых пассажиров, позволяя им во время движения спокойно передвигаться по салону.

Некоторые респонденты поведали, что уже попадали в аварии по вине собаки: животные включали поворотники, загораживали обзор, выпрыгивали на ходу из окна и даже кусали пассажиров.

Инженер компании Ford Рене Бернс разработал особую конструкцию багажного отделения автомобиля, где безопасно и с комфортом можно перевозить песиков даже самых крупных пород.