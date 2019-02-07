Камеры ГИБДД установят во все смартфоны

Как говорится, «запомните этот твит»: 7 февраля 2019 года можно считать официальным днем рождения тотально государственной электронной системы взаимного доносительства. Сначала, на первом этапе, легко и непринужденно доносить можно будет на водителей, нарушающих ПДД.

Для этого правительство внесло в Госдуму, а та 7-го февраля большинством голосов одобрила в первом чтении, поправки в КоАП. Главная из них касается статьи 2.6.1 кодекса. Суть ее сводится к следующему: к полицейским камерам автоматической фиксации приравниваются смартфоны и прочие гаджеты граждан.

То есть, чтобы соседа оштрафовали, к примеру, за неправильную парковку, достаточно будет просто сфотографировать его машину и отправить фото на портал госуслуг.

Сейчас для этого нужно писать заявление в ГИБДД и выполнять прочие формальности. А с принятием поправок вообще никаких лишних «телодвижений» производить не придется.