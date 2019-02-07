Камеры ГИБДД установят во все смартфоны

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, открывающий новую страницу в истории отечественного доносительства. Если, верней «когда», его примут окончательно, государство ускоренными темпами приступит к созданию первого в российской истории по-настоящему полностью официального сервиса для «стукачей».
Алексей Батушенко

Как говорится, «запомните этот твит»: 7 февраля 2019 года можно считать официальным днем рождения тотально государственной электронной системы взаимного доносительства. Сначала, на первом этапе, легко и непринужденно доносить можно будет на водителей, нарушающих ПДД.

Для этого правительство внесло в Госдуму, а та 7-го февраля большинством голосов одобрила в первом чтении, поправки в КоАП. Главная из них касается статьи 2.6.1 кодекса. Суть ее сводится к следующему: к полицейским камерам автоматической фиксации приравниваются смартфоны и прочие гаджеты граждан.

То есть, чтобы соседа оштрафовали, к примеру, за неправильную парковку, достаточно будет просто сфотографировать его машину и отправить фото на портал госуслуг.

Сейчас для этого нужно писать заявление в ГИБДД и выполнять прочие формальности. А с принятием поправок вообще никаких лишних «телодвижений» производить не придется.

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Да, разумеется нужно будет сначала зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение на свой гаджет. Зато потом — знай, тыкай себе в экранчик смартфона и хоть сотнями фиксируй грехи окружающих.

На создание системы потребуется около 2,6 млрд. рублей из бюджета и три года времени — система вполне может заработать уже в 2023-ем году. Деньги пойдут, надо понимать, на разработку программного обеспечения и закупку оборудования для обработки и хранения данных.

Камеры на дорогах можно будет больше не устанавливать — вместо них начнут (совершенно бесплатно!) трудиться смартфоны граждан.

Характерный факт: представлявший революционно-правоохранительную поправку в ГД замминистра внутренних дел Игорь Зубов, в ходе общения с депутатами предположил, что система взаимного доносительства в будущем может охватить не только сферу нарушений ПДД, но и, к примеру, правила торговли, охоты и прочего…

Да мало ли в нашей жизни областей, в которых граждан можно натравить друг на друга — с немалой финансовой пользой для госбюджетов!

А пока начнут с малого: с помощью личных смартфонов водителей будут штрафовать за проезд перекрестка «на красный», за непропуск машины со спецсигналом («скорую», полицию или членовоз), за перестроение через сплошную, разворот в неположенном месте, выезд на «встречку» или «выделенку», стоянку в неположенном месте, непропуск пешехода и тому подобные нарушения, которые уже сейчас фиксируются полицейскими камерами.

Любопытно, кстати, что полицейские камеры действующий КоАП именует специальными техническими средствами и в статье 26.8 утверждает, что это — «измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку».

То есть, если у полицейской камеры по какой-то причине будет «сбито время» или географические координаты, указанные ею при фиксации нарушения, будут отличаться от фактических, штраф водителю выписан быть не может.

Поэтому точность этих параметров у каждой камеры проверяется в ходе поверок и сертификаций.

И тут мы вдруг решаем одним росчерком пера приравнять обычный смартфон к полицейской камере. Как интересно: оказывается все эти регулярные «поверки-проверки» легко и просто заменяются однократной процедурой регистрации на госуслугах!

Надо полагать, что при создании там учетной записи гражданина любой его гаджет волшебным образом мгновенно (и навсегда!) превращается в сертифицированный прибор, в точности показаний которого ни у кого никаких сомнений быть не может по определению.

В таком случае странно, что ГИБДД до сих пор не додумалась регистрировать на сайте госуслуг все свои «Стрелки», «Кордоны», «Кречеты» и прочие стационарные и мобильные комплексы автоматической фиксации, давно же пора!

А если серьезно, то как только у любого гражданина появится возможность скачать и установить на телефоне «приложения стукача», на сотрудников ГИБДД, приставленных оформлять «автоматические» постановления о штрафах, обрушится многомиллионный вал таких материалов — в дополнение к тем миллионам, которые сейчас поступают от существующих полицейских камер.

Последних насчитывается в данный момент всего около 10 000 штук на всю Россию. А граждан с мобильниками у нас — под полторы сотни миллионов.

Даже если доля процента из них начнет слать свои «доносы», сотрудники ГИБДД погрязнут под этим валом и неизбежно начнут «не глядя» штамповать ошибочные протоколы, — наказывая невиновных водителей, вынуждая тех потом ходить по инстанциям и судам в поисках правды.

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7 февраля 2019
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